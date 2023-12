Día decisivo para la reforma a la salud: solo faltan nueve artículos por aprobar en la Cámara de Representantes

Sin embargo, el trámite no ha sido nada sencillo y los artículos que faltan por aprobar son unos de los más polémicos, por lo que la discusión podría extenderse ya que diferentes sectores políticos han insistido en que esa propuesta del Ejecutivo hará daño al sistema de salud y pondrá en jaque al sector en los próximos años.

“Las EPS no se van a acabar, se transforman en gestoras (...), la única diferencia es que no van a recibir dinero, ellos van a auditar las cuentas de las clínicas, de los hospitales y proveedores, les pasan estas cuentas a la Adres que las va a apagar directamente a clínicas y hospitales”, dijo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.