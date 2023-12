Urgente: Duque dice que es una “falacia” lo que Petro afirma sobre el decreto que derogó. “Premia delincuentes” y deja “desorientada” y “debilitada” a la Policía

I.D.: Esa es una mentira y una falacia. A lo que se han dedicado en este gobierno es a premiar a los delincuentes. No solamente los volvieron gestores de paz, y quisieron sacar a criminales que cometieron vandalismo, en el 2021, sino que ahora lo que pretenden es que los jíbaros se puedan mover como se les dé la gana en todo el territorio nacional. Esa es una medida que atenta contra la niñez, la adolescencia, la familia y la sociedad entera. Y es una decisión más de este Gobierno que busca limitar el trabajo de la Fuerza Pública para poder proteger a la ciudadanía. Es una medida absolutamente absurda, torpe. Este no era un decreto para criminalizar consumidores, era para garantizar el decomiso y que nadie tuviera droga en espacios públicos y evitar la comercialización en esos lugares. Muchas veces los jíbaros, en los espacios públicos, llenan los bolsillos de dosis mínima para venderles drogas a los niños. Con eso se garantizaba decomisar droga donde quiera que se encontrara.

I.D.: Mentiras. Él no está cumpliendo nada de lo que le dice ninguna Corte Constitucional. La Corte permitió, por una sentencia, que el consumo de ciertos alucinógenos fuera permitido bajo la perspectiva de una dosis personal. Pero lo que también queda claro es que el interés general no se puede menoscabar por el derecho que pueda tener una persona de consumir ciertas dosis mínimas de alucinógenos. Y por eso el espacio público, los entornos de parques, los entornos seguros que son de todos, no pueden estar amenazados por jíbaros que, de dosis personal en dosis personal, están vendiendo drogas en las calles. Por eso no había ninguna criminalización, ninguna judicialización, pero lo que sí había era una confiscación de las drogas que tenían las personas en los espacios públicos.