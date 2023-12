Edna Bonilla habla en SEMANA de su salida de la Secretaría de Educación de Bogotá: ¿se lanzaría a la Alcaldía en cuatro años?

E.B.: Nosotros lo lamentamos, nos duele cada caso de violencia sexual, sobre todo porque son las niñas las más afectadas, y cuando uno ve que más del 61 % de los presuntos agresores son familiares, el 80 % son o familiares o personas cercanas a sus familias, pues uno dice algo no estamos haciendo bien como sociedad.

Desde la Secretaría de Educación incrementamos el reporte, creamos una campaña que se llama ‘Pilas ahí' para que las niñas, uno, empiecen también a identificar cuando hay casos de violencia sexual, pero con mucho orgullo puedo decir que, por ejemplo, cuando la violencia sexual está asociada a servidores públicos, a maestros, no hubo un solo caso que se cerrara sin la debida investigación, trabajamos con la Fiscalía, con Bienestar Familiar, para que estos casos se denunciaran y que se hiciera una sanción ejemplar y pues afortunadamente ningún caso, quedó sin resolver, sino que nos pusimos en la tarea y cumplimos.

E.B.: Tenemos que ceder más disruptivos, apostarle por el bilingüismo con metodologías distintas que permitan que haya mayor acercamiento al bilingüismo desde que los niños y las niñas son más pequeñitos, es mucho más difícil aprender inglés en la edad adulta, aunque no quiere decir que no se pueda, pero cuando usted lo aprende jugando, o a través de la virtualidad, pues es más fácil.

E.B.: (Risas) No digo no, hace cuatro años decía no, pero hoy digo que seguramente la manera como uno puede transformar más vidas es haciendo una buena gestión y haciendo un buen servicio.