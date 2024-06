Eduar Triana advierte inminentes paros de sectores mineros por suspensión de exportaciones de carbón a Israel

EDUAR TRIANA: Muy preocupante la situación que se presenta una vez más en el sector carbonero de este país porque es un sector que le aporta demasiado al desarrollo económico y social de Colombia. Con las últimas declaraciones del presidente Petro de suspender las exportaciones con Israel, pues obviamente esto genera unos efectos directos y colaterales. Todos sabemos que el departamento de Boyacá es minero de esmeraldas y carbón, así que es un sector muy significativo. Boyacá no exporta directamente carbón a Israel, pero si nos afecta por las regalías y ahí estamos hablando de casi más de $80.000 millones que se generan por estas regalías y que dejarán de llegar a Boyacá.

E.T.: Claro que sí, este gobierno ha venido hablando de una transición energética, que estamos de acuerdo con ella, donde se pueda hacer una minería sostenible, formalizada y de la mano del Cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la gente en las regiones está molesta y se ha visto en Santander y Cauca porque no les han cumplido y están en desacuerdo con las políticas minero energéticas del país. Eso nos va a generar unos paros en todo el sector del carbón porque ese gremio es muy unido. El presidente Petro está afectando el sector carbonífero en el país. Entonces estamos muy atentos a que le cumplan a los pequeños mineros de formalización y qué va a pasar con las prórrogas

SEMANA: Entonces los paros no están descartados...

E.T.: Claro que no, esto es un tema inminente porque es delicado. Recordemos que el sector del carbón aporta aproximadamente 4 billones de las regalías en Colombia. Esto es una participación demasiado grande.

E.T.: El presidente Petro no ha medido la dimensión de las problemáticas sociales, económicas, mineras y de seguridad que tenemos en nuestro país. Petro criticaba anteriormente cuando el presidente Duque opinaba sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y hoy él se está metiendo en una guerra que no tiene nada que ver con Colombia, pero sus decisiones pueden traer consecuencias. El llamado es a al presidente se concentre y que organice la casa.