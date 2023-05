Eduardo Montealegre salió en defensa del presidente Gustavo Petro: “sí puede darle órdenes a un fiscal”

Continúa la tormenta política que se generó en el país luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmara, en medio de su visita de Estado a España, que es el “jefe” del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

“Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, dijo el mandatario desde España, lo que de inmediato generó una ola de reacciones. En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración, asegurando que atenta contra la independencia judicial en el país.

“Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo Barbosa.

Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. - Foto: juan carlos sierra - semana

En una tajante respuesta al presidente Petro, el fiscal Barbosa agregó: “A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe, ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República”.

A pesar de estos rechazos, el exfiscal general de la Nación Eduardo Montealegre salió en defensa del presidente Gustavo Petro y afirmó que un jefe de Estado sí puede darle órdenes a un fiscal.

“El presidente de la República tiene la razón. Existen tres casos en la Constitución en los cuales el presidente puede darle órdenes a un fiscal general: en materia de información sobre la lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y del orden público”, aseguró Montealegre en diálogo con CM&.

Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación. - Foto: guillermo torres-semana

Incluso, el exfiscal Montealegre aprovechó para cuestionar a Barbosa. “Sistemáticamente, se ha negado a investigar las graves violaciones a derechos humanos en Colombia, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”, señaló.

Y agregó: “Aquí, quien ha subvertido la Constitución, el orden jurídico y el marco legal es el fiscal general, quien se niega a cumplir las decisiones legítimas basadas en la Constitución y la ley, dictadas por el presidente”.

En ese sentido, Montealegre concluyó de manera tajante: “No nos dejemos engañar, estamos frente a cortinas de humo del señor fiscal general, quien quiere tapar con un supuesto escándalo y enfrentamiento, la bancarrota moral y ética de su nefasta administración”.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal Francisco Barbosa, pero admitió que no es “subordinado” y recibió reclamo de la Corte

En la mañana de este sábado 6 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse sobre sus declaraciones contra el fiscal Francisco Barbosa y su postura que como jefe de Estado viene siendo el jefe del fiscal general de la Nación.

Después de la tormenta política y el debate jurídico que se ha dado por el tema, el mandatario de los colombianos publicó un comunicado en sus redes sociales donde amplía su postura sobre el tema.

Presidente de la República, Gustavo Petro. - Foto: juan carlos sierra-semana

El presidente Petro recordó que para la preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal en Colombia, debe existir una colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, sobre todo entre el presidente de la República y la Fiscalía General de la Nación.

“La Constitución del 91, que reconoce esta cuestión, le concede al presidente la potestad para conformar la terna de la cual es elegido el fiscal general. Además, la Carta Política le ordena al fiscal, de acuerdo con el numeral 6.º del artículo 251, suministrar al presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta sea relevante en materia de orden público”, dice Petro.

En un evidente cambio de tono, el mandatario reconoció que “en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero que sí está subordinado a la Constitución y la ley”.

Por esa razón, reiteró sus críticas contra el fiscal Barbosa y señaló que toda esta situación se generó porque pidió como mandatario de los colombianos una explicación por un caso que, según él, poco ha avanzado en materia de investigación.

“En situaciones como esta, en donde el fiscal general entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente, sino que está violando la Constitución”.

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa. - Foto: Cortesía Presidencia de la República

El presidente Petro dice en su comunicado que “grave daño le hace el fiscal general a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública”.

Según el mandatario de los colombianos “el fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI”.