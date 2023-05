“El cambio en el Ministerio de Salud no cambia la esencia del proyecto de reforma”, advirtió el presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro advirtió este lunes que la esencia del proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República no cambia pese a que al Ministerio del ramo llega un nuevo titular, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reemplazó a Carolina Corcho.

Así lo señaló el mandatario durante el acto de posesión de los nuevos ministros, en la Casa de Nariño. “El cambio de Ministerio de Salud no cambia la esencia del proyecto. La esencia es que los dineros públicos de la salud los maneje el público, no unas entidades que engordan impidiendo la atención médica”, dijo el jefe de Estado.

El presidente Petro señaló que el nuevo ministro “tiene como responsabilidad llevar y hacer triunfar en el Congreso la reforma a la salud”, al referirse al trámite de la iniciativa en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde fue rechazada la ponencia de archivo.

Al defender el proyecto, señaló que su espíritu es que “Colombia por primera vez pueda tener atención primaria y preventiva y garantizar que todo colombiano pueda acceder”.

“Esos criterios en la reforma a la salud se debe mantener, ya habían sido aceptados por los partidos, pero retrocedieron por presiones que proviene por un grupo de poder”, enfatizó.

Reconoció, sin embargo, que el nuevo ministro de Salud deberá enfrentar un gran reto al frente al estudio del proyecto, que pasó la primera prueba en el legislativo, pese al rechazo de la oposición y a algunos partidos que son parte de la coalición de Gobierno.

Eso generó la crisis política que llevó a un cambio en siete de los ministerios, incluyendo a la ministra Corcho, una férrea defensora del proyecto, pero a quienes los partidos de la coalición responsabilizaron de no incluir las modificaciones planteadas para modificar el texto y lograr un acuerdo para dar vía libre a la iniciativa.

“A pesar de que no hubieran hundido la reforma, a pesar de que les ganamos, lograron desestabilizar las discusiones”, dijo el mandatario.

Y puntualizó señalando que “el Congreso tiene que definir de qué lado está, del lado del pueblo o el lado de las grandes fortunas y sus privilegios. El ministro de Salud tiene una fuerte tarea que es atraer a la mayoría de los congresistas para votar sí a la reforma a la salud”.

Quién es el nuevo ministro de Salud

Al Ministerio de Salud llegó Guillermo Alfonso Jaramillo, médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Fue, además, secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014.

En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Durante los actos de posesión, asumieron también los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; de agricultura, Jhenifer Mojica; del Interior, Luis Fernando Velasco; de Ciencia, Yesenia Olaya; de las TIC, Mauricio Lizcano y de Transporte, William Camargo, ministro de Transporte.

“Hemos estado con muchos de ustedes en una lucha política que no termina, sino que se puso buena”, dijo al mandatario, al referirse a que algunos de los nuevos ministros lo han acompañado en alguna de las etapas de su vida política.

El mandatario le dijo a sus nuevos ministros que “vamos hacia un campo de batalla”, al concluir su intervención en el evento que se realizó en el Salón Bolívar del palacio presidencial.

Además de los ministros, juramentaron ante el jefe de Estado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD), Olmedo López Martínez, y de la superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta.

Una vez concluyó el evento, el presidente Petro salió al balcón de la Casa de Nariño desde donde se pronuncia un discurso de defensa de las reformas planteadas por su gobierno a cientos de ciudadanos que se hicieron presentes en la Plaza de Armas.