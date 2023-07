“¿El cambio?”: la pulla de Sergio Fajardo al presidente Gustavo Petro por justificar uso de prueba de polígrafo desde el Gobierno

El excandidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó al presidente Gustavo Petro por justificar el uso de la prueba de polígrafo en la Casa de Nariño, como sucedió con Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

“¿El cambio?”, fue el corto, pero contundente mensaje que envió el exalcalde de Medellín, criticando que en campaña se prometió un “cambio” en varios frentes, prometiendo que no harían lo mismo que criticaban de anteriores gobiernos.

“Lo cierto es que el polígrafo se usó siempre en años anteriores en pruebas de confianza, tal como lo usan en las empresas privadas. El único requisito legal puesto para su uso es que sea voluntario”, aseguró Petro, haciendo referencia a que, supuestamente, en otros gobiernos se habría realizado prueba de polígrafo a empleados personales.

Se trata de uno de los mayores escándalos que ha tocado al gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de las revelaciones hechas por SEMANA. Marelbys habló en exclusiva con esta revista sobre los tratos que tuvo que vivir en el sótano de un edificio conjunto a la Casa de Nariño, en el que la interrogaron por un robo en la casa de su exjefa Laura Sarabia, quien salió de su cargo como jefa de gabinete en medio del escándalo.

“El día 29 hablo con ella. Cuando la gente se va, ella se queda y me dice: ‘Mary…’. Yo le dije: ‘Laura, cómo se le ocurre que la voy a robar, no he cogido nada, cómo se le ocurre que voy a coger algo de acá, si sé que usted me va a poner de cabeza allá en la cárcel, porque tiene todo el poder para meterme de cabeza en una cárcel’”, le dijo Marelbys a su exjefa. Sarabia, recordó la niñera, le contestó: “Mary, yo tenía tantos planes con ese dinero, tiene que aparecer. Vete para tu casa y te avisan para que te hagan el polígrafo”.

Sergio Fajardo criticó a Petro por promover el "cambio" en la pasada campaña electoral. - Foto: pilar mejía cifuentes-semana

Luego contó que se sintió amenazada. “Un señor de la Policía, que estaba de civil, me saca al pasillo del apartamento y me dice: ‘¿Cómo fue? Diga la verdad, usted esta noche no se va para su casa’. Me insistió en que tenía que entregar la plata, o sea que yo era una ladrona, una mentirosa”, agregó. Posteriormente fue que le realizaron la prueba del polígrafo en el sótano en la que la amenazaron diciéndole que no se iría a su casa hasta que confesara la verdad.

“Usted es una mentirosa… No. Esta noche no va a su casa, usted de aquí va presa, les vamos a hacer un allanamiento a todos sus familiares, o sea, a sus hermanos y a usted (...) la jefa me había mandado a decir que si me había gastado parte de la plata que no pasaba nada, que devolviera el resto”, contó Marelbys. Posteriormente se conoció que su teléfono estaba interceptado, al parecer por órdenes de la Casa de Nariño. Por esos hechos y la presión que tenía el coronel Óscar Dávila, el uniformado de la Policía decidió acabar con su vida.

De izquierda a derecha: Laura Sarabia y Marelbys Meza. - Foto: SEMANA

También se anunció la renuncia del embajador Armando Benedetti. Sin embargo, según el decreto de la Cancillería, no se ha hecho efectiva y estará más días de lo que se esperaba en su cargo, mientras hace la entrega del puesto.

Tanto Sarabia como Benedetti deberán asistir a una audiencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE) a rendir cuentas por presuntas irregularidades en la campaña de Petro Presidente. Esto, luego de los audios revelados por SEMANA en los que se escucha a Benedetti referirse a unos dineros que habrían ingresado a esa campaña.

El presidente Gustavo Petro justificó el uso del polígrafo. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, aseguró Benedetti.