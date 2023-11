El desahogo de Karen Abudinen. Estalla contra sus compañeros en el gobierno Duque y dice que se quedó sola en medio de la crisis: “Pude ver la hipocresía de mis colegas”

La exministra de las TIC, Karen Abudinen, no se guardó nada. Y en un libro de 174 páginas decidió contar los más profundos secretos de cómo enfrentó el escándalo de Centros Poblados, la firma contratista que se robó 70.000 millones de pesos del Gobierno Nacional y dejó las obras de interconexión de internet a zonas rurales abandonadas. Un escándalo que le costó su puesto y que la llevó a vivir los momentos más difíciles de su carrera profesional.

“Me sentí defraudada porque entregué todo por el gobierno del presidente Iván Duque, y el Gobierno no hizo todo lo que podía para respaldarme”, reveló.

Abudinen no habla específicamente de Iván Duque, por quien dice conserva un sentimiento inquebrantable de cariño y amistad. “Hablo del equipo de gobierno”, aclaró.

“Cuando necesité a los compañeros del gabinete ministerial no estuvieron allí para apoyarme y me quedé sola. Pude ver la hipocresía de muchos colegas que personalmente me declaraban respeto y admiración, y cuando llegó el momento de la verdad desaparecieron”.