Lo último: Exministra de las TIC Karen Abudinen no tendrá que pagar por desfalco de 70 mil millones de Centros Poblados, ¿por qué?

La Contraloría imputó cargos por responsabilidad fiscal en contra de 11 personas por el escándalo que generó el desfalco de los 70 mil millones de pesos de Centros Poblados. Sin embargo, entre las personas que tendrán que devolverle estos dineros al Estado no está la exministra de las TIC Karen Abudinen.

La razón para no incluir a la exministra es que, de acuerdo con el órgano de control, ella no era gestora fiscal, es decir, que no gestionó ni tramitó directamente el proceso de contratación y tampoco era la ordenadora del gasto.