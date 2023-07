El escritor William Ospina es candidato a la Gobernación de Tolima; lo avala el partido político de Rodolfo Hernández

SEMANA conoció que el aval de Ospina, que aspira a la Gobernación de Tolima en las elecciones regionales de este 29 de octubre, no tuvo mayor reparo. Incluso, el propio Rodolfo Hernández buscó la postulación porque no esconde su admiración por el escritor, que recientemente lanzó su nuevo libro titulado ‘Pondré mi oído en la piedra hasta que hable’, en el que plasmó una investigación sobre el paso por Colombia de Alexander Von Humboldt.

Ospina, de 69 años, aseguró que “es desafortunado que la democracia haya caído en manos del dinero, de tal manera que si la persona no tiene grandes fortunas no se puede hacer elegir”, dijo.

Y agregó: “Lo estuve pensando mucho tiempo. No me negué, pero tampoco traté de alentarlos porque me sentía muy comprometido con mi vida literaria. Lo que pasa es que no dejaron su insistencia y no dejaron de mostrar su entusiasmo. Finalmente, hace pocos días, tomé la decisión de aceptar la propuesta y asumir ese desafío”, .