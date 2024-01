El exsenador del Pacto Histórico, César Pachón, criticó a la Ministra de Agricultura por el manejo del Fenómeno del Niño: “de solo activismo no se hace desarrollo rural”

Hoy, por fuera del Congreso por un fallo del Consejo de Estado que le tumbó su curul, Pachón dijo que no existe un plan de ese despacho para atender a los campesinos afectados por la sequía.

“Tengo gran preocupación por la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y las acciones del Ministerio de Agricultura, no está teniendo en cuenta la seguridad y soberanía alimentaria, no ha volteado a mirar la agricultura que venía caminando”, dijo.

Y remató expresando que “de solo activismo no se hace el desarrollo rural del país. Pilas”.

Pachón habla con nombre propio porque él es agricultor. Por eso, dice que en plena sequía, “cuando usted va a comprar una motobomba para el riesgo de los cultivos, trae IVA del 19 %. En eso deberían echarle la mano al productor y no cobrar ese IVA”.

“La ministra dice que está preocupada por el Fenómeno, pero ella no hizo un plan de pozos profundos, de reservorios, incluso, no ejecutó todo el dinero que tenía. No veo una política pública trazada desde el Ministerio de Agricultura para el desarrollo rural para enfrentar ese fenómeno”, manifestó.