Humberto de la Calle le responde a Gustavo Petro sobre el acuerdo de paz: “Al Gobierno lo que le toca es cumplir”

“La declaración del presidente es sorprendente. Es cierto que el cumplimiento del Acuerdo del Teatro Colón es insuficiente. La responsabilidad ha recaído exclusivamente en el Ejecutivo. El Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado, de modo que no se ve cómo haya responsabilidad del Estado como un todo”, expuso el exjefe negociador en un comunicado.

Petro advirtió que irá a la ONU a notificar que el Estado colombiano no quiere cumplir con los acuerdos de paz con las Farc

Y aseguró que “al Gobierno lo que le toca es cumplir”, recargando la responsabilidad en el rol que hoy ocupa el mandatario. Además, manifestó que en muchos casos existen herramientas, pero que la no ejecución no tiene nada que ver con Naciones Unidas.

“Por fin, la obligatoriedad de las declaraciones unilaterales del Estado no está en juego aquí. No se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas. Por ejemplo: hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la Alta Consejería para la Implementación. No se ha hecho”, agregó el senador de la República.