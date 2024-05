¿Qué opina María Isabel? Petro denunciará al Estado que preside

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 15 de mayo en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno no a la avivatada, sino al osazo que haría el presidente Petro si realmente toma la opción de ir ante las Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano, del que se supone que él es la cabeza, “no quiere cumplir el acuerdo de paz que se firmó en 2016 con las Farc”.

Es realmente un hecho sin precedentes, porque lo que está denunciando el jefe de Estado, es que el Estado del cual él es jefe, como pensamos muchos, le quedó grande. Lo que se sospecha es que ante el octavo informe del Instituto Kroc sobre los avances del proceso de paz, pues la función del Gobierno Petro en ese campo, y en muchos otros que no mide el instituto, es supremamente baja.

De 32 %, frente al 31 % del Gobierno Duque. Y Petro, una, no quiere correr con esa responsabilidad y dos, quiere ambientar su reforma constitucional, hacia la cual cada día cambia de ruta. Concretamente del acuerdo de paz Petro no ha podido con la reforma agraria, con la reforma política, con la de la Ley de Víctimas, con las garantías de los firmantes de paz y con el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, con la sustitución de activos ilícitos, hasta a la JEP le echaba pañitos por no recibir a Salvatore Mancuso.