El exvicepresidente Germán Vargas Lleras responde a quienes creen que tiene mal carácter: “Es bastante inmerecido”

“Cuando he sido servidor público me he caracterizado por tener carácter, soy exigente y, por eso, me puedo dar el lujo de haber mostrado centenares de cosas ejecutadas. A mí me pusieron la responsabilidad de construir 100.000 viviendas gratis a los colombianos. En año y medio les entregué las viviendas. Nadie creía en eso. Fue la mayor satisfacción en mi vida”, recordó.