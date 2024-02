El frenético ascenso de Laura Sarabia: ahora, como directora del Dapre, se sienta a la derecha del presidente Petro en Palacio

Laura Sarabia, quien ahora es la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), no solo volvió con más fuerza a la Casa de Nariño, sino que ahora ocupa un puesto clave en las reuniones en Palacio.

“ ¿Gracias por el sueldo? Porque no hizo nada, aparte de viajar con el presidente y tomarse fotos”, dijo uno de los usuarios de X.

“No tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años”

“A él le gusta mucho el show internacional, ojalá yo me quede como un loquito equivocado. Soy petrólogo, lo conozco hace muchos años, he leído sus libros muchas veces y él no tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años”, aseguró.