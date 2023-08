El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, le pidió la renuncia al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: lo calificó de “hipócrita” e “incompetente”

Las relaciones entre el gobierno nacional y algunos gobernadores del país no atraviesa su mejor momento. Y quedó sobre la mesa este miércoles 16 de agosto cuando el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, arremetió contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque él cuestionó las recientes críticas de los mandatarios regionales contra el gobierno nacional.

Y agregó: “Sea serio ministro Luis Fernando Velasco, no le falte el respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales, aquí el único hipócrita es uste d”. A renglón seguido, le pidió la carta de renuncia.

“No me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos, con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro.

“No, los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”, respondió el ministro.

Velasco, visiblemente molesto, le dijo: “ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócrita y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”.