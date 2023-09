“El Gobierno debe exigir el cese de todo tipo de hostilidades como gesto o voluntad de cualquier actor armado”: senador Omar Restrepo

Omar Restrepo (O.R.): Este informe tiene algunas fuentes serias y es parte de un ejercicio que se ha venido adelantando desde el Congreso en los diferentes territorios priorizados, los territorios PDET. Se ha venido hablando con fuentes primarias, con las comunidades con los voceros de las diferentes instituciones que hay en el territorio sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Hay unas valoraciones que le dan cierto porcentaje a la implementación de los acuerdos, pero si uno va a los territorios no lo ve absolutamente.

O.R.: “En materia de reincorporación, uno ve una serie de valores, de estadísticas que cuando usted va a los espacios territoriales la gente que está en proceso de reincorporación todavía no está viviendo. Sobre el punto 1 del acuerdo, cuando uno va al territorio ve que las acciones sociales no se han expresado en la práctica, los acuerdos no se han implementado, las escuelas no se han construido.