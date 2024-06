Buscan revivir millonario negocio con póliza de vehículos que beneficiaría al polémico clan Torres. Esta es toda la historia

Los gremios de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) padecieron por casi un año debido a la Ley 2283 de 2023, expedida el 5 de enero de ese año. En el proyecto aprobado en el Congreso, que tenía como objetivo garantizar el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), se incluyó un mico que obligaba a expedir un seguro que cubría daños a terceros por cada revisión técnico-mecánica. Expedir la póliza de seguro, que costaba entre el 21 y el 23 por ciento del valor de esa revisión, era obligatorio. Esto no cambió el precio del procedimiento, que fue estipulado en máximo 298.000 pesos por el Ministerio de Transporte.

“Todos los vehículos matriculados en Colombia de servicio particular y las motocicletas y similares en el territorio nacional deben estar amparados por el seguro obligatorio de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños materiales causados a terceros en accidentes de tránsito”, dice el proyecto.

“La póliza hoy existe y la única aseguradora que ya hizo el depósito a la Superintendencia Financiera para venderla es Seguros Mundial. Es idéntica a la consagrada en el artículo 6 de la Ley 2283, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Tiene demasiadas exclusiones, además de un deducible de un salario mínimo mensual vigente. Hoy no se entiende cuál es el afán de que esa póliza tenga que ser adquirida y entre en vigencia”, dijo Márquez en SEMANA.

Finalmente, aseguró que no le extrañaría que el clan Torres estuviera detrás de algunas de las repercusiones de la nueva iniciativa.

“Uno los ve jugando en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), pero está documentada la forma en la que están metidos en el recaudo y en el Sicov, en los CDA. En la superficie no se ve, pero en las cuerdas invisibles no sería remoto”, dijo el abogado.

La Superintendencia no sancionó, pero los propietarios de los centros creen que esta póliza puede seguir siendo expedida por algunos CDA, tal como ocurría con la anterior ley, con el fin de ser más atractivos para los usuarios del servicio y acumular más clientes.

Habla el autor del proyecto

“Los Torres no están en ese negocio, no venden seguros. Los CDA no tienen nada que ver con esto. (...) Cuando se requirió el seguro, la única aseguradora que estaba dispuesta era Seguros Mundial. Van a salir otras aseguradoras para ofrecerlo, seguramente. Es un proyecto neutral y necesario”, indicó.