La P de plata

¿En Colombia se puede hacer campaña política, cualquiera que ella sea, antes de lo que establece la ley electoral? No. Los precandidatos obviamente se pueden reunir con ciudadanos en la libertad de asociación que establece la Constitución Política, pero una cosa son reuniones pequeñas y espontáneas, y otra bien distinta son los multitudinarios eventos como el de Barranquilla, al que asistieron 15.000 personas.

Al respecto, el propio presidente Petro en octubre de 2023 reconoció que Euclides Torres había financiado el evento de la P y dijo sobre el evento de la plaza de la Paz en la ciudad de Barranquilla que: “En el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer, por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas” y que “ante tamaño error del interrogador de la Fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”.