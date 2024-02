El hermano del excomandante del M-19, Carlos Pizarro, dice: “Petro está enamorado del poder y buscaría reelegirse”. Raja al Gobierno y le pide a Francia Márquez “sacudirse”

SEMANA: ¿Cómo está viendo el Gobierno Petro?

EDUARDO PIZARRO: El Gobierno tuvo, y tiene, algunas líneas de acción necesarias para el país en materia ambiental, la mejoría de la situación social de la población, pero tiene dos grandes defectos: la ausencia de una consistencia y un rigor en la conducción de las políticas públicas. De otra parte, Petro ha buscado ocupar los principales cargos del Estado con personas que se definen por su lealtad al Gobierno más que por sus capacidades técnicas.

SEMANA: ¿Le gusta cómo Petro ha asumido el Gobierno?

E.P.: El presidente tiene un grave defecto. Cuando se despierta a las ocho de la mañana y se mira en el espejo, ve a un reformista radical, ve a Alfonso López Pumarejo. Pero a las dos de la tarde, después de tomar la siesta, ve a un radical revolucionario. Petro, por eso, se comporta como López Pumarejo y, en ocasiones, como el revolucionario radical. En las mañanas abre la puerta a los acuerdos nacionales y en la tarde la cierra. Hay que exigirle mayor consistencia al presidente, porque debe ser consciente de que es minoritario en Senado, en Cámara, y no tiene la fuerza para sacar proyectos sin haberlos consensuado con otras fuerzas políticas. Por consiguiente, el reformista de las ocho de la mañana tiene que imponerse sobre el radical de las dos de la tarde.

Eduardo Pizarro habló del gobierno de Gustavo Petro. | Foto: Juan Sebastian Cruz

SEMANA: ¿Cómo ve el gabinete?

E.P.: Desgraciadamente, el gabinete ha ido perdiendo sus figuras más importantes: José Antonio Ocampo, Cecilia López, Jorge Iván González, personas que reflejaban ese carácter centrista del acuerdo nacional que Petro ha debido impulsar. Desgraciadamente, la salida de los sectores más moderados del gabinete ha ido dejando a sectores que no tienen la preparación o la visión suficiente para impulsar los proyectos del Gobierno. Petro debería sentarse con los principales dirigentes políticos del país y acordar un gabinete de unidad nacional con personas de altas capacidades técnicas y avanzar.

SEMANA: ¿Le gusta el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo?

E.P.: No está generando confianza y esa ausencia de confianza es muy preocupante para el sector.

SEMANA: ¿Iván Velásquez?

E.P.: Un respetable exmagistrado, pero ha debido ocupar el Ministerio de Justicia y no el Ministerio de Defensa porque no tiene los conocimientos suficientes en temas de seguridad y defensa.

Eduardo Pizarro se refirió a las reformas de Petro. | Foto: Juan Sebastian Cruz

SEMANA: ¿Las reformas de Petro no pasarán en el Congreso, según sus cálculos?

E.P.: Si Petro insiste en sacar los proyectos de ley sin consensos con los otros partidos políticos, fracasará. Él tiene un dilema: o se modera, o negocia con los partidos de centro y centroderecha sus proyectos de ley, o fracasa. No tiene otra opción.

SEMANA: ¿Petro quiere reelegirse?

E.P.: Es probable que haya sectores en el Pacto Histórico que estén reflexionando sobre la reelección inmediata en 2026, pero obviamente que, después de las reelecciones de Uribe y Santos, en 2017 el Congreso planteó las normas rígidas, que son difíciles de cambiar, porque se requieren dos terceras partes del Congreso, muy lejos de las posibilidades del Pacto Histórico, o un referendo. Es decir, está por fuera de las posibilidades. Hemos visto cómo, en El Salvador, Nayib Bukele, con mayorías en la Corte Suprema, le torció el pescuezo a la Constitución. Hay sectores del Pacto Histórico que piensan que lo ideal es la reelección de Gustavo Petro, pero eso es legalmente imposible en Colombia. Petro no dispone de mayorías en el Congreso para lograrlo.

SEMANA: ¿Es cierto que abogados del Pacto Histórico examinan vías jurídicas para reelegir a Petro?

E.P.: Hay muchos rumores de un grupo de abogados que están discutiendo las posibilidades de la continuidad en el poder de Gustavo Petro, no conozco quiénes son. El presidente ya planteó la necesidad de unificar los 26 partidos y movimientos del Pacto Histórico en un partido único para tener éxito en 2026 y buscar la continuidad del Pacto en el Gobierno.

SEMANA: Le repito, ¿lo ve interesado en quedarse en el poder?

E.P.: Él, como muchos mandatarios, está enamorado del poder político y es probable que le guste permanecer en la Casa de Nariño, pero está muy lejos de esa posibilidad.

SEMANA: ¿Cree que Petro deje algún legado?

E.P.: La desventaja de Petro es que no leyó sus precarias mayorías políticas en el Congreso y no entendió que no podía avanzar por el camino radical, sino por el reformista haciendo acuerdos con los partidos. Petro, en los próximos dos años y medio, tiene que entender con mucho realismo quién es, cuál es su poder real, cuáles son sus recursos. Si no lo entiende, su legado será muy pobre. Si lo entiende, será importante.

Eduardo Pizarro dijo que votó en blanco. | Foto: Juan Sebastian Cruz

SEMANA: ¿Usted por quién votó?

E.P.: Voté en blanco.

SEMANA: ¿Hay mucho ‘petroentusado’?

E.P.: El fenómeno de decepción de quienes votaron por Gustavo Petro es real. No podría cuantificar, pero las encuestas muestran una caída en la imagen del presidente. Existe un deterioro en su imagen. Insisto: Gustavo Petro, lea las encuestas y eso le va a permitir mejorar la calidad de su gobierno.

SEMANA: ¿Cómo ve la gestión de Francia Márquez?

E.P.: Valiosa, humilde, de provincia, negra en una sociedad tan difícil como la colombiana, hay que aplaudir que haya llegado a la vicepresidencia. Hoy, cuando observo a mis amigos afrodescendientes, caminan de una forma distinta. Francia les dio un motivo de orgullo y empoderamiento. Y el presidente de la Corte Suprema también es afro. Son temas de impacto cultural muy importantes. Obviamente, ella, por todas sus limitaciones, ha demostrado un liderazgo insuficiente en la vicepresidencia. El Ministerio de la Igualdad no ha arrancado con la fuerza que debería y su presencia para mejorar las condiciones de vida de los afrodescendientes no ha sido la más adecuada. Francia, como Petro, tiene que sacudirse.

SEMANA: Petro llamó a unificar en un solo partido todas las colectividades del Pacto Histórico. ¿Es viable?

E.P.: Será enormemente difícil. El Partido Comunista, por ejemplo, surgió en 1930, tiene una amplia historia. ¿Abandonará su historia para fusionarse en el Pacto Histórico? No lo sé. La Unión Patriótica, que surgió durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, ¿abandonará su historia? Soy escéptico.

SEMANA: ¿Cómo ve las negociaciones con el ELN?

E.P.: Son enormemente complejas. En varias reuniones con gente comprometida con los procesos de paz, les he hecho una pregunta: ¿cómo se ve el ELN tras una firma de un acuerdo de paz? Todos sabíamos cómo se veía el M-19, las Farc, pero nadie sabe cómo se ve el ELN tras la firma. Algunos piensan que el ELN no se ve a sí mismo tras la firma de un acuerdo de paz, porque solamente se ve a sí mismo portando las armas. El ELN desprecia la democracia liberal, no se ve a sí mismo en el Parlamento ni convertido en partido político. Si no se ve a sí mismo, ¿cómo se ve? Esa incógnita nadie la ha resuelto. Yo le he preguntado a negociadores de paz, exmilitantes de esa guerrilla y nadie responde. Cuando uno negocia con un sindicato, por ejemplo, sabe cuáles son sus expectativas. ¿Cómo se negocia con un grupo que no habla de sus expectativas?

Eduardo Pizarro analizó el golpe blando de Petro. | Foto: Juan Sebastian Cruz

SEMANA: ¿Por qué cree que Petro se está pegando un tiro en el pie cuando habla de golpe blando?

E.P.: El ELN es una organización guerrillera que tiene muchas autonomías con sus frentes de guerra, especialmente Chocó y Arauca, ambos muy distantes al Coce. Obviamente, si Petro dice que estamos ad portas de un golpe suave o golpe de Estado, ¿estos sectores radicales del ELN cómo leen este discurso? Este no es el momento de entregar las armas, sino engrasarlas, dirán, porque el presidente afirma que estamos próximos a un golpe. Petro comete un error porque debilita las negociaciones de paz.

SEMANA: ¿Cómo ve a los expresidentes?

E.P.: Hago un llamado a los expresidentes por esta preocupación. Hoy en Colombia no hay un partido, un dirigente gremial, un dirigente obrero, un gran intelectual, como pudo ser Gabo, que pueda llamar actualmente, cuando el país se está partiendo en dos por la polarización, a la calma, al diálogo, a los acuerdos nacionales. Esa responsabilidad, me parece, les corresponde a los expresidentes. Deberían tener el valor de sentarse a la mesa, superar los egos, las diferencias y conflictos del pasado. Necesitamos que ellos se sienten, ojalá que alguien tenga el valor de convocarlos. Laureano Gómez y Alberto Lleras, después de la violencia de los cincuenta, tuvieron la personalidad histórica de sentarse y sacar adelante el Frente Nacional. Si pudieron ellos, ¿por qué no los expresidentes actuales?

SEMANA: Pero no se pueden ni ver. Gaviria contra Samper y al revés, Pastrana con Samper y Santos versus Uribe.

E.P.: Laureano Gómez y Alberto Lleras no se podían ver y se sentaron en la mesa.

SEMANA: Usted trabajó cinco años con Uribe e igual tiempo con Santos. ¿No lo ve viable?

E.P.: Ambos expresidentes, hoy profundamente distanciados, deberían tener la grandeza histórica de sentarse a la mesa por Colombia. Los expresidentes deberían plantearles al Gobierno, a los partidos, al Congreso, recomendaciones sobre cómo sacar hoy a Colombia adelante. Los datos económicos, por ejemplo, son muy preocupantes. Llegó el momento de exigirles a los expresidentes que piensen en Colombia y no en sus egos y sus pequeños conflictos.

SEMANA: ¿Cómo explicar que el hermano de Carlos Pizarro sea independiente y no de izquierda?

E.P.: Los académicos, si queremos actuar con seriedad intelectual, tenemos que ser objetivos y tomar distancia de las pasiones políticas, ser capaces de criticar a la derecha, pero también a la izquierda, para que tengamos alguna credibilidad.

SEMANA: ¿Y cómo hace con María José y María del Mar Pizarro, sobrinas, ambas hijas de Carlos Pizarro y de izquierda?

E.P.: Tengo excelente relación personal, hablo con ellas y me escuchan mucho. Espero que tanto María José como María del Mar sean excelentes parlamentarias, honestas y, fundamentalmente, que tengan la capacidad de escuchar al país y construir consensos.

SEMANA: Si Carlos Pizarro estuviera vivo, ¿qué pensaría de Petro?