El M-19 se entrenó en Cuba con la complicidad de Fidel Castro. Hoy Petro defiende esa dictadura. María Fernanda Cabal le saca los trapitos al sol al presidente

“Me importa un pito”

| Foto: NurPhoto via Getty Images

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en Bogotá durante una ceremonia para iniciar un alto al fuego de seis meses como parte de un proceso para iniciar una paz permanente entre el Gobierno y el ELN, el 3 de agosto de 2023. (Foto de Sebastián Barros /NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

“ Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos ”, concluyó.

“Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas”

“Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”, indicó Duque, referenciando acciones de las que el M-19 fue responsable.