Martín Santos le recuerda a Gustavo Petro que a la “disidencia traqueta” no se les debe dar estatus político por traicionar el acuerdo de paz

Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, le envió un mensaje a Gustavo Petro, quien reconoció esta semana que la paz total que él lidera desde el Gobierno no es tan fácil como parece.

“Y aquí, digamos, la política de paz, que le han llamado paz total, yo siempre no me gustó mucho el nombre, pero bueno, ahora me lo echan encima. Pero la paz total, sí, porque acabará al final con todos los grupos de violencia, pero es un proceso, proceso más complejo del que creíamos”, insistió el primer mandatario.