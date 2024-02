El millonario elefante blanco que dejó Claudia López y que tiene a miles de personas sin atención en salud. Bogotá está demandada

Por su parte, la Subred de Centro Oriente, que en su momento adjudicó 1.380 millones para la dotación del CAPS, solicitó la revocatoria de las resoluciones de adjudicación y demandó la nulidad de los actos administrativos, dado que no se puede dotar una infraestructura hospitalaria que no existe. Este caso también está ante la justicia, que debe resolver si el Distrito debe pagarle o no a los proveedores que se ganaron la adjudicación de dotación.