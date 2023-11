“El Pacto no está en crisis. Esa es una lectura infundada y de mala fe”: David Racero defiende la coalición y plantea un partido único de izquierda

Racero habla de su balance de las elecciones y del futuro de esa asociación, asegurando que no hay ninguna crisis dentro del Pacto y que el movimiento está por entrar en una fase de toma de decisiones sobre el futuro de ese grupo político, porvenir en el que el propio presidente Gustavo Petro también está buscando que sea un gran partido político.

David Racero (D.R.): El Pacto Histórico tiene uno de dos caminos. O seguir como una coalición de partidos independientes, chiquitos, defendiendo casi como feudos sus lugares políticos o volverse un partido único, fuerte, unitario, grande. El primer camino puede conllevar a la desaparición del Pacto Histórico en el 2016, el segundo es el que puede llevar a consolidar un Pacto Histórico a futuro, que es lo que estamos promoviendo. No queremos que este proyecto sea flor de primavera.

Seguramente tal vez no todos continúen y creo que en eso hay que tener claridades para poder consolidar el proyecto que nos interesa.

SEMANA. Si usted dice que están viendo los caminos legales es porque saben que hay partidos que definitivamente no van a madurar con el proyecto del Pacto, si no que se van a quedar con su idea de partido...

D.R.: Puede ser. Hasta el momento ningún partido de los del corazón del proyecto se ha manifestado en contra, creo que cada partido está tomando sus deliberaciones y discusiones. Esta discusión fuertemente la vamos a terminar llevando el primer semestre del próximo año y por eso hay que mirar todas las opciones posibles. El Pacto también ya se creció: de la primera fotografía de las elecciones de 2022 de ser una fuerza de seis partidos, hoy con las personerías jurídicas que ha otorgado el Consejo Nacional Electoral ya estamos llegando casi a 13 partidos. Por eso la discusión no es sencilla, pero tengo la esperanza de que la visión de país y de proyecto del Pacto Histórico va a ser lo que va a determinar la unificación de todos los movimientos y partidos.

SEMANA: ¿El Pacto, como coalición, tiene o no tiene arreglo?

D.R.: El Pacto no está en crisis. Eso es lo primero que hay que decir. Y esa es una lectura errónea y a veces infundada, de mala fe. El Pacto como fuerza es la experiencia más grande que se ha consolidado de centro izquierda en el país, la segunda ha sido el Polo Democrático, pero esta experiencia que lleva a la Presidencia a Gustavo Petro es más bien una experiencia icónica que apenas lleva un año y medio de haberse consolidado. No podemos echarnos a engaño, tratando de achacarle a un proyecto político que lleva un año y medio y que está en la doble tarea de gobernar y de ejercer el liderazgo en el campo político de problemas, tal vez de partidos muy viejos.

En eso tenemos que tener la madurez. Esto es un proyecto que está creciendo, que está generando cada vez más identidades. A diferencia de los partidos más tradicionales, nosotros hacemos unas discusiones más públicas y abiertas porque parte de nuestro proceso tiene que ver con expresiones de movimientos sociales y de ciudadanía libre a los que les interesa esta discusión democrática abierta. En las elecciones regionales nos fue bien, pero pudo haber sido mejor, y esa es la autocrítica. Pero no se debe caer en la lectura de que nos fue mal porque el Pacto creció en representación política en todos los departamentos. Tengo fe de que este proceso va a madurar.

SEMANA: Esta semana se le dio largas al debate de la reforma la salud . ¿El proyecto de ley sí va a salir o no hay voluntad para que sea tramitado en el segundo debate?

D.R.: Desde mi lectura, estamos en un punto de votación y de discusión de no retorno. De aquí en adelante lo que queda es en votación determinar cuáles puntos de la reforma son aprobados y cuáles no y ese es el llamado que hacemos.Parte de la zozobra que tiene el país no es por la reforma en sí misma, sino por la dilatación del debate y en eso los congresistas debemos ser serios independientemente de la posición. Estamos invitando a dar el debate con argumentos y a votar. La reforma a la salud va a seguir con su trámite y el Congreso va a responder a la necesidad de cambio en el sistema de salud.