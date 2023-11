El RT del presidente Petro a un trino de Iván Cepeda contra el Consejo de Estado que habla de persecución política de los magistrados

Sin ir muy lejos, el vallecaucano se echó al hombro la creación del Ministerio de la Igualdad y no renunció para aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca porque sabía que su salida del recinto podía quitarle fuerza al Pacto.

La anulación de la elección de López Maya

No obstante, desde el Pacto Histórico cuestionan esa determinación y hasta aseguran que los togados solo están fallando las decisiones que son en contra de esa coalición del gobierno de Gustavo Petro, un grupo del que depende el futuro de las reformas en el Congreso.

“Respetamos los fallos de la justicia, pero lo raro es que solamente le han fallado al Pacto Histórico. A los únicos a los que les funcionan los fallos es contra el Pacto Histórico porque a ningún otro partido le fallan. En este caso, creo que es injusto porque ya no había aval y no había candidatos allí de nosotros”, sostuvo el representante por el Valle del Cauca, Alejandro Ocampo.

La explicación de Ocampo, quien es cercano a López Maya, es: “En el caso de Alexander a la lista del Pacto Histórico de Santander le habían quitado el aval del Polo Democrático. Cuando le retiran el aval, ya no hay compromiso del Polo con esa lista. Nadie esperaba que esa demanda tuviera futuro. No tiene sentido porque en esa lista solo había un solo candidato avalado por la Colombia Humana, los del Polo renunciaron, se metieron en la lista verde y retiraron su aval. Entonces, ya no habían los causales de obligación de Alexander de apoyar esa lista”.