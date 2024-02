“El presidente Gustavo Petro es un hombre muy hábil, le encanta tirar cortinas de humo”: representante Juan Espinal

La contienda electoral del 2022 sigue dando de qué hablar. Ante los recientes hallazgos y dudas sobre la campaña Petro Presidente y el llamado que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) al gerente de esa organización política, Ricardo Roa, actual gerente de Ecopetrol, el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes le pidió al funcionario que renuncie a su cargo.

SEMANA: ¿Por qué pidió la renuncia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa?

JUAN ESPINAL (J.E.): El presidente de Ecopetrol ha sido citado a versión libre ‬por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que rinda informe sobre las presuntas irregularidades como gerente de la campaña de Gustavo Petro. Ahí hay varias líneas de atención que son delicadas.

Primero, los más de 1.100 millones de pesos que se le pagan a la empresa Sadi de aviación; segundo, los 500 millones de Fecode que no fueron informados; tercero, el pago a jurados de votación, el día de las elecciones, que no fueron informados a Cuentas Claras y, sin duda, todo el escándalo que se desprende y recae presuntamente como responsable del gerente de la campaña, derivado de la imputación que tiene el hijo del presidente Gustavo Petro.

Yo considero que tiene que renunciar porque es el presidente de la empresa más importante de todos los colombianos y sin duda afecta el buen nombre. Genera reacciones negativas a nivel nacional, pero también envía mensajes a nivel internacional.

Aquí tenemos que recordar que Ecopetrol es fundamental en las transacciones internacionales, que nosotros estamos realizando fracking en Texas, en Estados Unidos, y sin duda hay un relacionamiento transaccional importante a nivel internacional con el tema de las exportaciones de petróleo.

Yo creo que él no debería continuar; además, que se aleje de la institución para que se dedique a presentarse ante la justicia y que se continúe el debido proceso alejado de direccionar la empresa más importante de todos los colombianos.

SEMANA: ¿Qué cree que pueda pasar en esa citación que tiene Roa el próximo 26 de febrero en el CNE?

J. E.: Ante tantas pruebas, además de contundentes, sin duda tendría que responder por las presuntas irregularidades y la violación de topes a la campaña. Además, de responder él, seguramente también tendrían tres que responder.

Es importante aclarar que en Colombia no existe el juicio político, acá al presidente de la República lo investiga la Cámara de Representantes desde la Comisión de Acusación, que es un proceso completamente diferente. También cuando hay faltas y viola topes, pero también hay una competencia directamente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, que responda y, si es culpable, que se someta al fallo de la justicia.

SEMANA: Cuando se interroga a uno de sus funcionarios o se pide que responda a la justicia, el presidente Petro ha hablado de un “golpe blando” o una “ruptura institucional”, ¿por qué cree que lo dice?

J. E.: El presidente Gustavo Petro es un hombre muy hábil, le encanta tirar cortinas de humo. El día en que llamaron a imputación a su hijo Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, envía la terna a la Corte Suprema de Justicia para la elección de fiscal general de la Nación; tira una cortina de humo desviando la atención. Habla ante la comunidad internacional, solicita a todos los organismos y organizaciones progresistas que salgan a las calles ese jueves 8 de febrero, cuando había sala de la Corte Suprema de Justicia. Y, claro, cuando ve que todo se le desborda y que realmente lo que vivimos fue un secuestro a los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, dice que no, que él no solicitó la movilización. Entonces tira cortinas de humo, habla de una ruptura institucional que no existe, habla de un tal golpe blando o golpe de Estado que tampoco existe. Aquí no hay ningún complot.

A mí realmente me parece desafortunado el delirio de persecución del que sufre el presidente Gustavo Petro y yo creo que deberíamos insistir en lo que solicitamos el año pasado: que se somete un examen médico. Es que los discursos que está dando a nivel internacional están dejando muy mal al país.

Estamos ante un gobierno que no tiene rumbo; un gobierno con un ministerio completamente incapaz, por ejemplo, al ministro del Interior le quedó grande el Congreso, al ministro de Defensa le quedó grande la seguridad del país. Por culpa de este gobierno perdimos los Panamericanos, por culpa de este gobierno está a punto de colapsar el sistema de salud, pero crean cargos en la Cancillería que le cuestan al país de manera anual más de 52 mil millones de pesos.

SEMANA: Nuevamente, la Corte Suprema se reúne para avanzar en la elección de la próxima fiscal general de la Nación, ¿cree que puedan volver hechos violentos?

J.E.: No sé qué pueda pasar, pero el mensaje tiene que ser claro para la Corte Suprema de Justicia: primero, toda la confianza y el respaldo institucional desde el Congreso de la República, como vicepresidente segundo y en representación de la oposición. Segundo, que no se deje presionar por ninguna institución, en este caso, por la Presidencia de la República en cabeza del presidente Gustavo Petro o de su gabinete, porque deben tomar una decisión que es crucial para el país en la elección del fiscal General. Hay que hacerle un llamado también a la Policía Nacional, en cabeza del general William Salamanca, para que él garantice la seguridad de los magistrados y los funcionarios de la Corte y no volvamos a vivir lo que ocurrió hace 15 días en el país.

Yo lo dije en una columna de opinión, acá afortunadamente fracasó el intento del inicio de la dictadura de Gustavo Petro; acá, afortunadamente, la institucionalidad del país reaccionó y se sobrepuso sobre la voluntad del presidente de la República. Así que proceda de manera armónica y tranquila la decisión que tenga que tomar la Corte Suprema, si no es nombrar fiscal no pasa nada, continuamos con la fiscal encargada, pero que no proceda bajo ninguna presión política ni ideológica.

SEMANA: ¿Cree que realmente haya decisiones de fondo sobre la campaña del presidente Petro, bien sea en el CNE o en la Comisión de Acusación?

J.E.: Si la Cámara de Representantes procede de manera objetiva y no política, tendría que pasar y el debido proceso se debería respetar, no tomar decisiones políticas, igualmente en el Consejo Nacional Electoral. Y la senadora Paola Holguín, quien es una de las denunciantes, al igual que el representante Christian Garcés, han entregado pruebas contundentes de la violación de topes y la presunta irregularidad de manejo de recursos que violan las normas electorales vigentes en el país y que tendrían que ser sancionadas.