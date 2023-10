Elecciones Colombia 2023: ¿Cómo pedir la exoneración para no ser jurado de votación?

Registraduría envía alerta por correos no oficiales sobre designación de jurados de votación, ¿qué pasó?

| Foto: NurPhoto via Getty Images

No cumplir con el llamado para ser jurado de votación acarrea duras sanciones. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo pedir la exoneración para no ser jurado de votación?

En principio, los ciudadanos elegidos para ser jurados de votación tendrán que presentarse en las mesas asignadas, so pena de recibir una sanción por su inasistencia. Sin embargo, existen algunas causales que son válidas para lograr la exoneración y así poder librarse de dicha responsabilidad.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Colombia vivirá una nueva jornada electoral el próximo 29 de octubre. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

¿Qué pasa si el ciudadano no es notificado sobre su designación como jurado?

En consecuencia, el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación; por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para prestar este servicio, o en la página web de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co) hasta el día anterior a la fecha de elección.