Elecciones en Armenia: José Ignacio Rojas, el educador que busca dar la sorpresa en la alcaldía

José Ignacio Rojas es licenciado en Educación, especialista en Gestión Empresarial, magister en Desarrollo Regional y Planificación de Territorio y Administración y Dirección de Empresas. “Una de las cosas que me motivó a lanzarme como candidato fue la decepción que me genera ver cómo desde que fui secretario de Planeación hace más de 10 años , la ciudad no ha avanzado en esa planificación juiciosa que hicimos desde ese entonces, hay un sentir de estancamiento y lo más triste hay un dolor ciudadano por habernos de haber sido traicionados lo que está haciendo que el abstencionismo y el voto en blanco definan el rumbo de la ciudad”.

4-) Armenia gobernada: “Los procesos de desarrollo de Armenia deben tener como fundamento una administración pública eficiente, transparente y fuerte en su gestión administrativa. Los retrasos del municipio en sus procesos de desarrollo no obedecen a la falta de planeación, si no a la falta de ejecución, a la debilidad en gerencia pública y en el seguimiento a los planes y proyectos. Por ello, se necesita un gobierno ejecutor, una administración con un modelo de gestión administrativa y eficiente y de rápida capacidad de respuesta. No ejecutar obras provoca un daño irreparable a los recursos de la ciudad, estamos hablando que mientras obras de valorización se cotizaron por 16 mil millones de pesos hoy, a causa de no haberlas desarrollado, las mismas obras ascienden a los 38 mil millones”.