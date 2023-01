Embajada de Rusia responde al presidente Petro por no enviar armamento ruso a los Estados Unidos: “Lo valoramos mucho”

La Embajada de Rusia en Colombia valoró que el presidente Gustavo Petro rechazara enviar a Estados Unidos el equipamiento ruso con el que cuenta el Ejército Nacional. Lo hizo mediante un comunicado de prensa la tarde de este 25 de enero.

Según el mandatario colombiano, Estados Unidos le pidió el armamento para hacerlo llegar a Ucrania, que combate con Rusia desde febrero de 2022, pero él se negó a hacerlo, como lo afirmó durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac), que se desarrolló en Argentina. En el evento fue enfático en afirmar que Colombia no entregará armas rusas a Estados Unidos.

“Estados Unidos, ellos me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y que ellos se los llevaban a Ucrania”, sostuvo el presidente Petro el pasado 24 de enero en la Celac.

El jefe de Estado además comentó: “Yo dije a Estados Unidos que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional, la paz. Se quedará como chatarra en Colombia, no entregamos las armas rusas para que se las llevaran a Ucrania y seguir una guerra. No significa que no estemos preocupados por una agresión, nosotros ya como movimiento político incentivamos que en el Tratado de Roma, del que no hace parte ninguno de ellos, la Corte Penal Internacional elevará a delito internacional la agresión”.

La invasión de Rusia a Ucrania comenzó el pasado 24 de febrero. Foto: AFP. - Foto: AFP

A propósito de las declaraciones del primer mandatario de Colombia, la Embajada de Rusia expuso: “Valoramos mucho las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional no serán entregados a Ucrania. Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia”.

📢 Valoramos mucho las declaraciones del Presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional🇨🇴 no serán entregados a Ucrania.

Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia pic.twitter.com/SosF8dAMy5 — Rusia en Colombia (@RusiaColombia) January 25, 2023

Estados Unidos enviará tanques a Ucrania

Estados Unidos afirmó que entregará 31 tanques Abrams a Ucrania, de acuerdo con el presidente Joe Biden, en rueda de prensa, sumándose así a una creciente flota de blindados occidentales que Kiev usará para una esperada contraofensiva contra la invasión rusa.

“Estados Unidos enviará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania”, había anticipado a periodistas un funcionario de la Casa Blanca. El anuncio llega poco después de que el presidente Joe Biden hablara de la ayuda a Ucrania con el primer ministro británico, Rishi Sunak; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, y la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Serán en total 31 tanques Abrams los que llegarán a territorio ucraniano para que el Ejército de ese país pueda usarlos en su defensa ante la invasión de Rusia. - Foto: getty Images / NurPhoto

El mandatario estadounidense también aprovechó para agradecer al canciller alemán, Olaf Scholz, el envío de tanques Leopard a Ucrania. “Alemania ha estado a la altura. El canciller ha defendido la unidad (occidental) en todo momento”, agregó.

Combatientes colombianos murieron en Ucrania

La Cancillería colombiana confirmó la muerte de dos colombianos que fallecieron combatiendo en Ucrania, como parte de la Legión Internacional de Voluntarios. Este miércoles 25 se conoció información sobre los dos hombres.

De acuerdo con la Cancillería, ambos estaban desde el mes de diciembre en Ucrania y pertenecían al Batallón de Infantería 49 del Ejército del país, que fue invadido por Rusia desde el pasado 24 de febrero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó también que desde la Embajada de Colombia en Polonia se estableció comunicación con las esposas de ambos soldados. Las dos mujeres han sido informadas sobre el proceso de repatriación.

Christian Camilo Márquez, colombiano fallecido en Ucrania. - Foto: Christian Camilo Márquez

De acuerdo el Ministerio de Relaciones Exteriores, “las señoras manifestaron que la intención de las familias es la repatriación de los cuerpos, por lo que se ha escrito a la Legión Internacional sobre esta decisión y se espera respuesta de su parte para conocer el proceso y el apoyo que brindaría Ucrania para este fin”.

Además, las familias de ambos colombianos manifestaron que quieren recibir evidencia fotográfica para comprobar el fallecimiento de sus familiares. Según la Cancillería, los miembros del Batallón de Infantería 49 se contactarían directamente con las familias, de quienes se les otorgó el contacto en Colombia para enviar directamente las evidencias.