Embajador de Colombia en Argentina aún no regresa a Buenos Aires tras superar la crisis diplomática; tendrá reunión clave en el Palacio de San Carlos

Aunque las tensiones entre los gobiernos de Gustavo Petro y Javier Milei parecen estar superadas después de que el líder de derecha llamara “asesino” al mandatario colombiano, el embajador Camilo Romero aún no viaja a Buenos Aires.

SEMANA conoció por fuentes de la Cancillería que el diplomático aún no tiene la fecha establecida de su retorno a la embajada de Colombia en Argentina, pero podría producirse al finalizar esta semana.

Ante el más reciente ataque, el embajador Romero no se aguantó y respondió en su red social X: “Cero y van tres. Es claro que cada que le preguntan a Javier Milei por Gustavo Petro responderá con insultos”, dijo.

Milei no se quedó callado y le contestó a Petro esa referencia. “A mí de un socialista no me sorprende nada, esos son parte de la decadencia. A ellos los liberales les molestamos mucho porque los dejamos en evidencia”, dijo. El mandatario argentino también se refirió a Petro como una “plaga letal para los colombianos” y afirmó que estaba hundiendo a los ciudadanos del país.