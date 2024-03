Así ha sido el frenético uso de redes sociales de Javier Milei durante su presidencia

El volumen es frenético. Por ejemplo, desde su asunción, el 10 de diciembre, hasta el 10 de febrero, Milei dio unos 14.000 “me gusta” e hizo 4.364 publicaciones, de las que solo 111 fueron propias. El resto fueron retuits, según un relevamiento del diario La Nación. “Básicamente, las redes sociales las uso en el desayuno, en el momento del almuerzo y a la noche”, contó Milei en una entrevista al canal LN+, y agregó: “En los viajes me pongo un poco más intenso”.

Javier Milei, mandatario argentino. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Perfil del troll influencer”

Uno de los enfrentamientos más recientes del presidente en X fue con el gobernador de la provincia de Chubut (sur), Ignacio Torres, que amenazó temporalmente con cortar el suministro de petróleo si el Gobierno nacional no desembolsaba un fondo que había retenido . Milei compartió entonces un meme de una escena de una película pornográfica que mostraba una joven con la cara de Torres y a cuatro hombres musculosos a sus espaldas con las caras de periodistas afines al Gobierno.

La segunda publicación a la que le dio “me gusta”, que luego fue eliminada de X, mostraba una imagen editada del gobernador con los rasgos de una persona con síndrome de Down. La Asociación Síndrome de Down de Argentina (ASDRA) manifestó su rechazo en un comunicado en el cual recordó que el presidente ya había usado anteriormente la palabra “mongólico” como insulto. Amnistía Internacional Argentina también repudió ambos posteos: “Un presidente no puede avalar discursos violentos y prácticas criminales”, escribió la oenegé.