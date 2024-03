¿Cómo Javier Milei se enamoró del judaísmo? Su rabino dio las razones

En una reveladora entrevista con The Jerusalem Post , el rabino Shimon Axel Wahnish cuenta los secretos del presidente argentino Javier Milei con respecto al judaísmo y su particular gira a Israel en febrero, que fue además para el mandatario un viaje espiritual con el judaísmo y una búsqueda de un cambio moral y cultural en Argentina.

Javier Milei, presidente de Argentina. | Foto: Getty Images via AFP

En el centro comunitario judío había una televisión que transmitía en vivo el Muro de las Lamentaciones. Wahnish dijo que le preguntó a Milei si alguna vez había estado allí. Cuando el liberatario dijo que no había visitado el lugar sagrado judío, se hicieron una promesa mutua que los dos visitarían el muro juntos. Fue una promesa, que “siempre fue recordada... Desde entonces empezó a decir que tenía un rabino y un guía espiritual”.

Siendo candidato comenzó a asistir a las comidas de Shabat, comenzó a leer la porción semanal de la Torá y aprendía muy rápido y de manera muy inteligente. Hacía preguntas sobre los pasajes de la Torá y mantenía conversaciones de texto con el rabino durante una hora seguida. No era sermonear, dijo Wahnish, llegarían juntos a “la respuesta a una pregunta a través de la conversación“.

En la entrevista con el medio israelí resumió sus conversaciones con Milei diciendo que “he aprendido mucho de mis rabinos, incluso más de mis colegas, pero de mis alumnos he aprendido más que de cualquier otra persona”.

La economía y la política, dijo Wahnish, eran vehículos de valores morales. “Si no supiera lo que está bien y lo que está mal, si no tuviera una brújula moral sólida, no sería capaz de tomar las decisiones correctas como líder”.