“Entiendo el gesto político de cogerle la caña a Petro, pero esto no pasa de ser una fanfarronada”, Humberto de la Calle a Vargas Lleras

“¿Por qué no jugamos de acuerdo a las reglas? Si el presidente Petro presenta el proyecto de ley para convocar una constituyente, lo discutiremos con serenidad. La apelación al tropel tiene significado de agitación política, pero no suplanta las competencias constitucionales. Doctor Vargas Lleras: entiendo el gesto político de cogerle la caña a Petro, pero esto no es un juego, no pasa de ser una fanfarronada”, aseguró el senador Humberto de la Calle.