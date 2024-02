“Es la posición de un tirano que busca cercenar la expresión de quienes piensan diferente”: Christian Garcés a Gustavo Petro por visita del Centro Democrático a EE.UU.

CHRISTIAN GARCÉS (C.G.): Son una demostración más del nivel tan bajo que tenemos en el liderazgo del Presidente de la República, al tratar de esa forma a la oposición cuando tenemos no solamente el derecho constitucional, sino la libertad, de poder expresarnos ante líderes y organismos nacionales e internacionales. Es la posición de un tirano que busca cercenar la expresión de quienes piensan diferente a él.

Por otro lado, el tal cambio que le prometieron al pueblo colombiano no se ve. Cada vez que cometen un error leve o grave la excusa es que en el pasado también lo hacían, lo cual es totalmente reprochable porque estamos todos los colombianos en función de mejorar, no de mantener el status quo . La manera de debatirle a la oposición, al fiscal, a la procuradora y a otros es acusándolos, desprestigiándolos, cuestionándolos.

C.G.: El presidente tenía ya un reto suficientemente grande, casi incumplible, que son los acuerdos de La Habana. Él mismo aceptó ya estando elegido que no había el presupuesto y ahora nos mete a todos en una ‘paz total’, pero con criminales que han vivido del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro y no han tenido una ideología diferente que ganar dinero de manera ilícita. Se está estrellando, pero no recompone el rumbo mientras que en regiones como la mía se profundiza la violencia.