“Es necesario que se militarice el lugar”: senador Mauricio Gómez Amín pide mayor seguridad por posible saboteo a comisión escrutadora en Santa Marta

Militarizar la zona de escrutinios en Santa Marta

“Hay mucho ruido y al parecer van a intentar sabotear hoy la finalización de los escrutinios, por eso pido que militaricen las zonas donde se están realizando los escrutinios, no solo con la Policía. Es necesario que se militarice el lugar, para salvaguardar la vida de quienes estén allí . Que refuercen la seguridad militarizando para proteger la vida, no solo de Pinedo, sino de toda la gente que está allí. Ayer vi eso, en el video se ve violencia, hay un tema muy fuerte, hay que prevenir y militarizar”, dijo Gómez Amin.

“Yo no me atrevo a decir quién está detrás de esto, para eso están las autoridades, pero sí he podido vivir lo que está sintiendo la ciudad de Santa Marta en estos momentos, una situación muy tensa; la ciudad está convulsionada, los ánimos están crispados y yo creo que la fuerza pública ha estado presente, pero yo le pediría al señor ministro de la Defensa reforzar un poco más en estos días mientras se baja la marea, no solo para garantizar la vida de Pinedo, sino de ambas campañas, la vida de todas las personas que están alrededor de este proceso, tanto de las dos campañas, como de las personas que están trabajando de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral; creo que hay que blindar ese sector de los escrutinios”, concluyó el senador caribe, quien recordó que el alcalde electo fue víctima de amenazas durante toda la campaña y en todos los escenarios posibles.