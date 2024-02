Esta es la imagen del chat y del teléfono que le enviaron al canciller Leyva como prueba de que tenían información sobre Thomas Greg & Sons; luego quisieron extorsionarlo

Allí se observa una conversación, supuestamente entre Bautista y el senador José David Name, del partido de la U. Se alcanza a ver la fecha del 30 de noviembre del 2023.

Name, supuestamente, asegura: “Doctor Camilo, tal cual, y cuente conmigo, haré todo (sic) las gestiones y el lobby que sea necesario para lograr que el señor canciller salga de su cargo, que no debe estar ahí, muchas cosas juegan en su contra”.

El interlocutor, que según la persona que le escribe a Leyva es Bautista, le respondió: “Cuento con ustedes y no se preocupen que aunque mis conexiones en Palacio no se encuentran tan fuertes, tampoco es que estén tan mal. Y yo les ayudo desde esta orilla a ver qué logramos”.

Name le habría replicado: “Eso es un hecho, mi doctor, yo tengo gente trabajando allá en Barranquilla y acá en Bogotá a su servicio y si sus candidatos ganan la contienda espero que ellos estén ahí con nosotros para dar la pelea y sacar a este señor del cargo”. En la imagen del teléfono sobresale la foto de Name y lo que serían dos audios enviados a Bautista.

Pero la persona no solo no entregó la información, sino que empezó a plantearle una extorsión a Leyva, exigiéndole luego otro pago por 50 millones de pesos para no revelar las conversaciones que tuvo con el propio canciller.