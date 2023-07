Están jugando con Coljuegos: funcionarios de la entidad dicen que tuvieron que crear un sindicato para defenderse de los atropellos del nuevo presidente. Estos son los graves testimonios

Trabajadores denuncian que el presidente de la entidad no está prestándole atención al nuevo sindicato. | Foto: suministrado a semana

“Desde que el señor Hincapié llegó a la presidencia de la entidad, se han presentado situaciones que han generado muchos traumatismos en el funcionamiento. Desde el primer día se terminaron contratos de trabajo con fundamento en una norma que establece un plazo presuntivo. Genera una gran inestabilidad en los trabajadores. Esta norma no se aplica en ninguna otra entidad del Estado”, contó Luz Mery Rodríguez, secretaria de comunicaciones de Sintracoljuegos, el nuevo sindicato de los trabajadores.

De acuerdo con la trabajadora, 16 funcionarios han sido retirados en menos de 20 días tras varios años de trabajo técnico. El temor impera en las instalaciones de la entidad porque no existe justificación para los despidos.

Sin embargo, denuncian que el presidente de la entidad no está prestándole atención al nuevo sindicato. El martes pasado estaba agendada la reunión de la junta directiva de Coljuegos, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Cuarenta trabajadores se pusieron camisetas y mostraron pancartas alusivas de la nueva unión frente a las instalaciones, pero la diligencia se canceló de manera inesperada.

“La reunión fue cancelada por el presidente y por el ministro de Hacienda. No querían que nosotros nos hiciéramos visibles”, aseguró Rodríguez.

Incluso, los trabajadores aseguran que el gerente administrativo retiró las pancartas del sindicato de la entidad por orden del presidente. Hasta el momento, Hincapié no ha atendido las solicitudes de reunión de los directivos de la unión.

“Nos enteramos de eso en horas de la tarde. Subí personalmente a la oficina del presidente y no fui atendido. Me dijeron que estaba ocupado. Otros funcionarios subieron exigiendo una reunión y tampoco pudieron. Hasta hoy no nos atiende”, expresó Cristian Ariza, presidente de Sintracoljuegos, en diálogo con SEMANA.