Descubra las razones por las que la inflación no bajaría rápidamente

Las expectativas del mercado, en general, ubican la inflación en promedio para este año en cerca del 8 por ciento y para 2024 , en 4 por ciento. Sin embargo, en muchos casos los cálculos no incluyen todos estos factores y otros puntuales, como el incremento en los precios de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas por cuenta de la entrada en vigencia de la reforma tributaria del año pasado ; el anuncio del Gobierno en el aumento en el precio de los peajes que no hizo a principio de año, el incremento del diésel, y los coyunturales, como la avalancha que bloqueó la vía al Llano y dejó más de 25 personas muertas.

Fuego cruzado

“El nivel actual del dólar no se ha visto reflejado en el nivel de precios. Y ese fenómeno no sucede sino hasta que haya una renovación de inventarios, porque todos los que hay hoy fueron comprados con unos precios del dólar mucho más elevados”, dice Juan David Ballén, director de análisis de Casa de Bolsa.

Según Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, la caída del dólar, teóricamente, podría implicar una inflación menor entre 9 y 12 meses en más de un punto porcentual frente a un escenario en el que el dólar se mantiene en niveles altos. “Ese pass through –explica Velandia– se verá con mayor fuerza a finales de este año y, sobre todo, en la primera parte de 2024”.

Estos se encuentran indexados a la inflación del año anterior, de un poco más de 13 por ciento, pero la realidad es distinta, pues ese nivel no se ha dado en su totalidad por efectos del menor crecimiento económico y las altas tasas de interés. “ Arrancando el año, hubo una indexación elevada de hasta el 80 por ciento, pero en mayo y junio se ubicó entre el 50 y 60 por ciento . Esto puede estar relacionado con una menor demanda por arriendos, con lo cual los dueños tienen que ajustar sus precios a la baja y no pueden incorporar plenamente el aumento del 13 por ciento”, dice Pérez, del Banco de Bogotá.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se destapa en SEMANA: habla de alza en precios de gasolina y diésel, y no descarta que la inflación vuelva a subir

Para Velandia, de Credicorp Capital, aunque no se está llegando a niveles del 13 por ciento, el año pasado estuvo en el 3 por ciento y para este se ubica alrededor del 6 por ciento . “Lo cierto es que los arriendos están subiendo al doble de lo que se veía hace un año”, agrega.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, había anunciado que el precio del galón de gasolina llegaría hasta los 16.000 pesos. No obstante, con la caída en los precios internacionales y la pérdida de valor del dólar, recalculó esa cifra en 15.500 pesos . Pero precisamente, por esos mismos factores, analistas del Banco de Bogotá consideran que el precio del galón debería llegar a 14.000 pesos. Más allá del techo de la gasolina, viene después la discusión del incremento del diésel, que será más compleja, pues afecta a los transportadores de carga. Además, el Gobierno tendrá que definir el momento preciso para hacer este aumento.

Como explica Langebaek, del Grupo Bolívar, la estrategia debería ser aumentar el precio del diésel el año entrante para no generar presiones inflacionarias excesivas este año y que el índice de precios al consumidor, que es un indexador, por ejemplo, del salario mínimo, no sea tan alto este año y no se refleje en 2024.