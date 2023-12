Estudiantes en Bogotá pueden ganarse una beca de hasta $104 millones para ir a la Universidad; estos son los detalles

Nelson Cubides (N.C.): La convocatoria inició el pasado cuatro de diciembre y cerrará el martes 26 de este mes. En ese lapso de tiempo, las personas que cumplan tres condiciones podrían aplicar a esta beca. Los requisitos son: uno que vivan en Bogotá; segundo, tiene que haberse graduado de un colegio de Bogotá, público o privado, no importa, o haber validado el bachillerato en Bogotá; y tercero, que no lleve más de 10 años de graduado del colegio o de haber validado al bachillerato, no importa la edad que tenga, de hecho tenemos estudiantes de 60 años con la beca, siempre y cuando no lleve más de 10 años de graduado del colegio.