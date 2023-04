Escándalo: esta fue la carta con la que Tirofijo nombró a Álvaro Leyva como vocero de las Farc en los diálogos del Caguán. Exclusivo

SEMANA conoció en exclusiva la carta con la que Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo comandante de las Farc, nombró en su momento a Álvaro Leyva Durán como vocero de ese grupo criminal en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, en San Vicente del Caguán (Caquetá), en 1998. Leyva Durán es hoy canciller del gobierno de Gustavo Petro.

Esta es la carta:

Montañas de Colombia, septiembre 12 de 1998

Señor Doctor

Andrés Pastrana

Presidente de Colombia

Señor presidente:

Lo saludamos cordialmente y al mismo tiempo aprovechamos para comunicarle la designación del doctor Álvaro Leyva Durán como vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

El doctor Leyva será vocero para ciertos temas específicos y por razones de interés nacional. Entre ellos será intermediario de las relaciones entre Farc y Gobierno, dirigidas a una paz justa, digna y verdadera.

Atentamente,

Leyva carta Farc. - Foto: SEMANA

Explosivo: Néstor Humberto Martínez revela que documento en poder de Andrés Pastrana prueba que Tirofijo nombró al canciller Álvaro Leyva como vocero de las Farc

El exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez publicó una columna en El Tiempo cuestionando el accionar del canciller Álvaro Leyva y señalando que un documento en poder del expresidente Andrés Pastrana prueba que Manuel Marulanda, alias Tirofijo, nombró al canciller Álvaro Leyva como vocero de las Farc en su momento.

Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la Nación; Álvaro Leyva, canciller; Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, jefe de las Farc fallecido; y el expresidente Andrés Pastrana, respectivamente - Foto: Fotos de SEMANA, suministrada por Cancillería y SEMANA, respectivamente

“En su polémica vida pública, Leyva siempre ha sido visto como una persona cercana a las Farc. De hecho, el presidente Pastrana conserva una comunicación histórica de Tirofijo, con ocasión de los diálogos del Caguán, en la que el comandante designó a Álvaro Leyva como uno de los ‘voceros’ de esa guerrilla y no como mero facilitador”, señaló.

“Por esa condición se explica que hubiera pretendido lavar sus activos, como lo demostré públicamente, bajo su silencio presente, y tal vez sea esa condición la que sigue gravitando en sus actuaciones ministeriales, la que lo ha llevado a incitar a los indígenas a incendiar el país, a señalar a Iván Duque como responsable de los cultivos ilícitos –como lo reportó en su columna María Isabel Rueda– y, más recientemente, a solicitarle al Consejo de Seguridad que se interese en indagar el supuesto ‘entrampamiento’ a la paz de Colombia, petición que –hay que decirlo– fue leída a partir de un mensaje contenido en su celular personal y cuyo autor debería conocerse”, agregó.

El expresidente Andrés Pastrana con Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, entonces máximo comandante de las Farc. - Foto: León Darío Peláez

“La insólita petición ante la ONU, presuntamente para identificar a los ‘enemigos del proceso de paz’, en la práctica cuestiona la legitimidad de la cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia, lo que –por supuesto– ha causado gran indignación en las autoridades judiciales de ese país, que han descartado institucionalmente el tal ‘entrampamiento’. Si no avanza la moción de censura... debería prosperar la moción de cordura”, aseveró quien fuera jefe del ente acusador.

Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, destacó el contenido del informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia, en relación con la implementación del Acuerdo Final y subrayó, según dijo, “los constantes esfuerzos del Gobierno nacional en alcanzar la paz, incluso más allá de las fronteras”.

En su intervención, el ministro también habló de la pertinencia de ampliar el rol de la Misión de Verificación en Colombia, teniendo en cuenta el panorama actual de cara a la implementación del Acuerdo Final y las condiciones bajo las cuales se espera llevarlo a feliz término: “Naturalmente hay mucho desorden en materia de violencia en Colombia y la paz total ha llevado a tener que conversar con agrupaciones que no tienen carácter político. Se habla del sometimiento a la justicia, que es algo completamente diferente. Son negociaciones bajo unas condiciones muy claras, muy claras, con la jurisdicción ordinaria”.

En esa misma línea, y tras subrayar, el 13 de abril anterior, que “sí tenemos enemigos del proceso de paz”, el canciller expuso ante el Consejo de Seguridad la necesidad de crear una Comisión Internacional de Investigación o grupo de expertos independientes, con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas.

“El día 25 de este mes va a sucederse en la capital de la República, Bogotá, una conferencia con países de América Latina, que incluye Estados Unidos, Canadá y países europeos, para ver cómo se puede llevar a la reanudación de los diálogos políticos que se venían adelantando en México, naturalmente con los partidos de oposición y el presidente Maduro”, agregó, dejando entrever así la visita a Colombia del cuestionado presidente de Venezuela. Posteriormente, el mismo canciller le dijo a SEMANA que Maduro no estaría en Colombia. “Es un invento. El presidente Maduro no viene. Nunca he dicho que él viene. Nunca lo ha dicho el Palacio de Nariño”.

“Uno de los mandatos del Acuerdo de Paz es convocar, a partir del capítulo cuarto sobre cultivos ilícitos, a una conferencia internacional relacionada con el narcotráfico (…). Para el segundo semestre, esta conferencia va a tener lugar en Bogotá”. Finalmente, al cierre de su discurso, el canciller Leyva Durán expresó: “Qué mejor que sea en Colombia la demostración ante el mundo de lo que puede ser posible a partir de un trabajo en conjunto con el Consejo de Seguridad, porque, repito: el diálogo y la paz son la victoria”.