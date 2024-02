Expresidente Álvaro Uribe cuestiona la reforma a la salud: “la prevención burocrática es ruinosa”

Según Uribe, esta creación de nuevos puestos “arruina a las EPS o a cualquier entidad pública o privada que involucren”. “Para esta creación no se necesita modificar la ley 100, ya se experimentó en Bogotá. Su resultado fue de promoción política de la corriente gobernante gracias a que los nombrados sirven como agentes de proselitismo político de sus jefes. No se entiende que se desperdicien buenos ejemplos de promoción y prevención de la salud, que involucran departamentos y municipios con sus actuales estructuras, cajas de compensación, hospitales públicos y privados y EPS”, expresó.

Presidente Petro ordenó implementar polémica reforma a la salud en EPS que controla el Gobierno: “Ninguna norma lo prohíbe”

“Y el sistema de salud tiene que ser construido hacia el derecho de la gente. Y sería mejor, no digo perfecto, porque no lo existe en el mundo. Siempre habrá una demanda de la vida humana por persistir, porque eso es lo lógico. Y, por tanto, para avanzar más a más altos costos”, sostuvo Petro.

Detalló en su tesis: “Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen control. La Nueva EPS, el 70 % de los diabéticos afiliados no tiene control. Es obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios, y mueren, por ejemplo. Aberraciones que no pueden continuar más. Yo no puedo entender la oposición que no sea sino de personas que están defendiendo la codicia por encima de la vida humana”.