Expresidente Pastrana pidió que Salvatore Mancuso no sea aceptado en la JEP, dice que no ha aportado pruebas de su testimonio

El expresidente Andrés Pastrana envió una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que no sea aceptado el testimonio del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha pedido ser escuchado en el tribunal especial de paz.

“Hoy he solicitado que Salvatore Mancuso no sea aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, por no haber aportado una sola prueba de lo dicho en contra mía y, además, porque el tiempo otorgado para tal efecto feneció”, aseguró el expresidente junto a la carta que envió a la JEP.

En el documento, Pastrana asegura que si bien se ha escuchado a Mancuso en audiencia única en la JEP, con el fin de valorar si podría ser acogido en ese tribunal, considera que los testimonios del excomandante paramilitar en su contra han sido “falsos y mendaces”.

“Estas declaraciones no tienen ningún nivel o asidero de credibilidad. No se puede perder de vista que hace 14 años este paramilitar hizo varias acusaciones, violentando la honra y el buen nombre de varias personas, sin presentar una sola prueba de sus dichos”, aseguró el exmandatario.

Uno de los hechos por los que reclama Pastrana a la JEP es que estas declaraciones se den precisamente ad portas de las elecciones regionales que serán en octubre de este año. “Plagada de hechos falsos en contra de opositores del presidente Gustavo Petro, dentro de los cuales hago parte activamente, denotándose que el verdadero objetivo de esta mal intencionada estrategia es censurarme y socavar mi credibilidad”, argumentó Pastrana.

El expresidente Andrés Pastrana Arango dice que Mancuso no ha presentado pruebas de sus declaraciones. - Foto: VANNESSA JIMENEZ G-afp

Además, aseguró que todo tendría que ver con las visitas de miembros del petrismo a cárceles, como fue el caso del senador Iván Cepeda, la senadora Piedad Córdoba y el comisionado de Paz Danilo Rueda, que fueron a visitar a Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra a una cárcel en Estados Unidos, la misma en la que estaba Mancuso. “Lo que se puede entender de lo anterior, es que se consolidó -al parecer- un pacto para atacar y desprestigiar a la oposición”, señaló el exmandatario.

Igualmente, relacionó ese hecho con las visitas de Rueda y Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota en Bogotá en donde supuestamente, según el expresidente, se habrían hecho “pactos con narcotraficantes” y que por lo tanto sería el mismo modus operandi que lo sucedido en Estados Unidos.

“En los ‘petrovideos’ el propio Roy Barreras -hoy embajador del Gobierno- visitaron a narcotraficantes en las cárceles para ofrecerles beneficios, recordando que Salvatore Mancuso Gómez es un narcotraficante”, afirmó Pastrana.

Salvatore Mancuso hoy está preso en una cárcel de Estados Unidos. FOTO: LEON DARIO PELAEZ- SEMANA / NOVIEMBRE 25 DEL 2004. - Foto: LEON DARIO PELAEZ

Asimismo, dice que la arremetida de Mancuso en su contra podría tratarse de su lucha contra el paramilitarismo cuando fue presidente del país. Especialmente porque en el 2001 con el entonces secretario de EE. UU., Colin Powell, se declaró a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como un grupo terrorista, por solicitud del exmandatario.

“Por lo tanto, no tiene ningún sentido lo sostenido por Mancuso, pues combatí sin dubitación alguna a las estructuras criminales, resaltando mis declaraciones como candidato a la Presidencia de Colombia, donde afirmé con contundencia, que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) era un grupo terrorista”, dijo Pastrana.

Por eso, considera que las declaraciones de Mancuso en su contra serían una venganza, ya que no tendría como probar lo que ha dicho, porque según Pastrana no es cierto y por eso no habría pruebas.

El expresidente Andrés Pastrana criticó que las declaraciones de Salvatore Mancuso le sirvan electoralmente al presidente Gustavo Petro. - Foto: Foto Presidencia y pantallazo audiencia JEP

“Tampoco se puede perder de vista, que el partido político la Nueva Fuerza Democrática el cual lidero, está asumiendo un papel protagónico en estas elecciones y en la política actual, una de las razones para que este gobierno -al parecer en complicidad con este delincuente-, quiera desprestigiarnos, desarrollando una clara estrategia, y es ensombrecer a la oposición a quienes nos hemos atrevido a levantar la voz en contra del presidente Gustavo Petro Urrego”, aseguró el exmandatario.

El expresidente insistió en que no se tenga en cuenta a Mancuso en la JEP, entre otras, porque el tribunal especial de paz le había dado 30 días para entregar pruebas sobre sus acusaciones y ese termino se habría cumplido sin que haya evidencia de sus afirmaciones.