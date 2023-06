Expresidente Santos dijo que el actual Gobierno no tiene claro para dónde va, Petro no guardó silencio y le respondió, ¿qué dijo?

Un intercambio de mensajes se registró entre el presidente de la República Gustavo Petro y el exmandatario Juan Manuel Santos, ya que este último le lanzó sablazo al actual Gobierno del Pacto Histórico, el cual no pasó desapercibido por parte de Petro.

Santos fue directo y aseguró que el actual Gobierno no tiene claro para dónde va, haciendo referencia a temas clave para la estabilidad económica de Colombia como la producción de petróleo.

“Primero, antes de tomar cualquier camino, el Gobierno nacional tiene que tener claro para dónde va y parece que este Gobierno no tiene claro para dónde va”, dijo Santos.

Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

Ante esa aguda postura de Santos, el presidente Petro respondió, dejando claro cuál es el camino que ha adoptado su administración para los cuatro años de Gobierno, el cual quedó escrito en el Plan Nacional de Desarrollo.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado aseguró que su camino y prioridad es una sociedad con justicia social, política que de acuerdo con el presidente Petro permitirá reducir las brechas en las zonas más vulnerables del terrario nacional.

Expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos - Foto: AFP

“Voy a una sociedad con Justicia Social”, trinó Petro.

Voy a una sociedad con Justicia Social https://t.co/rrc8b2MWig — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2023

El presidente Petro, desde Alemania, afirma que buscan sacarlo del poder: “Nos van a seguir atacando para derribar el Gobierno”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó en un encuentro con la comunidad colombiana en el Instituto Iberoamericano ubicado en Alemania y desde allí dio un discurso en el cual afirmó que buscan sacarlo del poder.

Presidente Gustavo Petro durante la Conferencia Magistral que dictó este jueves en la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en Berlín, Alemania. Fotografía: Cristian Garavito – Presidencia - Foto: Fotografía: Cristian Garavito – Presidencia

El jefe de Estado fue recibido en medio de aplausos y vítores, y posteriormente inició con sus declaraciones.

“Sin ese apoyo del pueblo nada sería posible. E indudablemente con un pueblo movilizado consciente en Colombia, en nuestra Colombia, todo será posible”, arrancó diciendo Petro.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

Luego de que estallara un nuevo escándalo tras la muerte del coronel Óscar Dávila, quien se desempeñaba como coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia, el mandatario afirmó desde suelo alemán que está recibiendo ataques para tumbar al actual gobierno de izquierda.

El coronel Óscar Dávila y el presidente Gustavo Petro. - Foto: Foto 1: Policía / Foto 2: SEMANA

“Yo creo que yo hablaba de Pedro Castillo (expresidente de Perú). No, ya pasaron la frontera. Nos van a seguir atacando, más y más, para romper la relación entre el Gobierno y el pueblo, para derribar al Gobierno. De eso no puede haber ninguna duda, pero la unidad entre el Gobierno y el pueblo, eso que mostramos allí un poquito en medio de una situación dramática de juntar militares e indígenas a buscar la vida, me parece un mensaje fundamental para la historia de Colombia”, dijo de manera enfática el presidente.

El presidente Gustavo Petro defendió a Manuel Casanova en medio de todo el escándalo. - Foto: Foto 1: Esteban Vega (SEMANA) / Foto 2: Manuel Casanova Linkedin

“Mi director nacional de inteligencia, que tiene que ser como el DAS, acabó su carrera de filosofía en una universidad de Fráncfort, Alemania. Creo que es el primer gobierno que pone un filósofo que estudió en Alemania para dirigir la inteligencia. Todavía creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar teléfonos y cosas de esas, pero el hecho es que indudablemente estamos ante un cambio”, puntualizó el mandatario de los colombianos.

En medio de sus palabras, el presidente de la República insistió en la necesidad de transitar hacia una descarbonización de la economía y apuntarles a las energía limpias.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: CÉSAR CARRIÓN

“Podemos aportarle al mundo una nueva dinámica política y económica que indudablemente se tiene que abrir en esta década. No hay más tiempo, no es para dentro de 30 años”, sostuvo Gustavo Petro.

El presidente Petro destacó el aporte de ciudadanos alemanes a la historia de Colombia y señaló que no fueron conquistadores, sino que “fueron gentes que llegaron por las vicisitudes de la vida, se quedaron allí, se enamoraron allí, generaron innovaciones” y fueron pioneros en campos como la aviación comercial y la industria cervecera.

Se refirió también al trabajo por las comunidades colombianas, con las cuales se reúne en sus viajes a otros países.

“Uno de los primeros puntos defendidos en la campaña electoral fue la defensa de las comunidades colombianas en el exterior, defensa en el sentido de que adquieran derechos como ciudadanos y ciudadanas del mundo”, señaló el presidente.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

Indicó que “el hecho de transformar la lucha por los derechos de los colombianos y las colombianas en el principal motor del trabajo de la Cancillería y las embajadas es fundamental”.

“Que la comunidad colombiana sienta que Cancillería, que el Gobierno, está aquí con sus necesidades, atendiéndolas, luchando por conquistar derechos”, puntualizó.

En el encuentro con los colombianos, acompañaron al presidente también los ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y Minas y Energía, Irene Vélez; el profesor Hermann Parzinger, presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, y Barbara Göbel, directora del Instituto Iberoamericano de Berlín.