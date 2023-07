FFMM arremeten contra el ELN por anuncio de un paro armado nacional, advirtió que “enfrentará esa amenaza”

No cayó nada bien para el Gobierno nacional el anuncio que hizo la guerrilla del ELN sobre la realización de un paro armado desde el próximo 27 de julio hasta el 31 del mismo mes, hecho que generó una fuerte reacción de las fuerzas militares.

“Decretamos paro armado en el territorio nacional durante 72 horas, inicia el 27 de julio a las 6 a.m. y termina el 31 de julio a las 6 a.m. del 2023. El ELN actúa con responsabilidad, y por tanto informamos con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo como fincas, talleres u otro espacio laboral, pero que no tengan que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo”, dice uno de los apartados del documento.