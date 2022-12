Fiebre mundialista: Registraduría compartió los nombres de futbolistas con los que varios colombianos son registrados

Luego de haberse celebrado la final de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022, en la que resultó campeón Argentina sobre Francia, la Registraduría compartió algunos de los nombres más curiosos de colombianos que están registrados inspirados en futbolistas reconocidos.

Según dijo el director nacional de registro civil, Rodrigo Pérez, algunos tienen como protagonistas a las dos figuras de la final: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappe (Francia).

“Dentro de los jugadores de fútbol existe una secuencia que está determinada por el primer nombre, que es Messi, y el segundo nombre Kylian, que también es un jugador de fútbol”, aseguró el director.

Pérez aclaró que a pesar de que “Messi” es el apellido del campeón del mundo, muchos colombianos han registrado a sus hijos con ese nombre. También hay personas registradas con el nombre de “Lionel”, aunque el apellido del jugador argentino cuenta con más registros.

Asimismo, hay otros nombres de astros del fútbol que participaron de Catar 2022, como Neymar, el jugador brasileño. “Tenemos un número importante como primer nombre”, aseguró Pérez.

El funcionario aclaró que en estos casos hay alrededor de 3.500 registros de colombianos con esos nombres. “Es interesante ver que coincide con que sean jugadores de fútbol”, afirmó el funcionario.

El director nacional del registro civil aseguró que estos registros son permitidos por la entidad porque no afectan la dignidad del menor de edad, una de las principales reglas en la Registraduría para la identificación de los colombianos.

“Estas denominaciones cuando no afectan la dignidad, porque se trata de nombres de las personas, cuando no son expresiones ofensivas, denigrantes o vulgares, no tiene absolutamente ningún problema para que los padres puedan decir e inscribir a sus hijos con ese nombre”, señaló Pérez.

Igualmente, los funcionarios, más allá de que estén de acuerdo o no con la decisión de los papás y desde que se cumplan estas reglas, deben respetar esa decisión. “Los nombres que no sean de mi agrado no es el concepto por el cual se confía a los registradores que no realicen, o a los notarios o funcionarios con facultad de registro que se abstengan de hacer la inscripción”, informó el funcionario.

Pérez contó que también se han presentado casos en los que piden que los menores de edad queden registrados como equipos de fútbol.

Si los funcionarios consideran que el nombre que los padres desean para su hijo no cumple esas normas se convoca a una comisión que revisa el caso para saber si es permitido o no. “Convocamos la presencia del defensor de familia para que atienda los intereses del menor”, dijo el funcionario de la Registraduría.

Asimismo, cabe aclarar que cuando la persona cumpla la mayoría de edad podrá cambiarse el nombre si lo desea. “No hay ningún inconveniente, pero mientras sea un niño y el niño no tenga la posibilidad de intervenir con su voluntad se debe atender si se trata de expresiones de esa naturaleza la postura que a través de la Defensoría de familia se puede agotar mediante un trámite judicial”, señaló Pérez.

El funcionario de la Registraduría aclaró que aunque se registran miles de casos en el país, no quiere decir que luego del mundial se registre una oleada de casos con estos nombres. “Es interesante ver que existe esa expresión reflejada en la inscripción de los hijos con esos nombres y que de ninguna manera afectan la identidad. Es una expresión absolutamente válida que no se opone a que sean expresiones de otra naturaleza, las que puedan afectar al menor que no tiene voluntad de aceptar o rechazar el nombre”, reiteró el director del registro civil.