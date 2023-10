“Francia Márquez tiene un desgaste en el Cauca porque va pasando el tiempo y la gente necesita ver materializado lo que se acordó en campaña”: congresista Juan Pablo Salazar

J. P. S.: Ella ha tratado de ser una articuladora del Gobierno nacional y las instituciones locales (gobernación, alcaldías), pero al parecer eso no se ha cristalizado todavía a los territorios. Por ende, no hay mayor información sobre los avances que se han hecho desde lo local y nacional. Eso conlleva a que algunas personas del común entiendan que, de pronto, no se ha hecho lo que la gente esperaba porque no se han podido materializar algunas iniciativas que hay, a pesar de que se van avanzando en algunas otras.