Funcionaria clave de Petro arremetió contra el Plan Colombia, dijo que “de nada sirvió” y que “aumentaron los cultivos ilícitos”

“Porque nos vamos a unir todos, porque este ha sido un territorio que quiere la paz, que ha sufrido muchísimo por la guerra, por culpa de los cultivos de coca. No es fácil lo que les ha tocado sufrir, especialmente a este territorio”, sostuvo Ortiz.

“Han pasado décadas y en lugar de disminuir los cultivos han aumentado de 180.000 a 225.000 hectáreas. Y no es justo con nuestros campesinos que sean ellos los que estén hoy en las cárceles de Colombia”, señaló la alta funcionaria de la Presidencia.

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Un trabajador rocía soda caucásica sobre agua con alcaloide de coca en un "laboratorio" donde las hojas de coca se procesan en pasta de coca | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Presidente Petro encendió la polémica al señalar que su política de lucha contra las drogas “no se basa en extradiciones”

En su exposición sobre la nueva política, el mandatario colombiano fue claro en señalar que no va a perseguir a los campesinos cultivadores de hoja de coca, advirtiendo que ese tipo de acciones fracasaron.

De la misma manera, el jefe de Estado afirmó que su nueva política de lucha contra las drogas no se basa en “las extradiciones”, anuncio que despertará sin lugar a dudas una profunda polémica en el país por parte de diferentes sectores.

“Lograr que un campesinado y unas comunidades étnicas puedan prosperar, mostrándole al mundo como una política que no se basa en las rejas, que no se basa en las extradiciones, que no se basa en la corrupción del Estado o en la represión, puede ser muchísimo más eficaz”, indicó Petro.