General (r) Zapateiro, escandalizado, arremete contra minDefensa por decir que la fuerza pública es “débil” e “incapaz” de defender a los colombianos. Lo culpa y califica de “perverso”

EDUARDO ZAPATEIRO: Este ministro de Defensa, con sus palabras, está mostrando hoy una fuerza pública incapaz de defender a los colombianos. Una Fuerza Pública débil, que ellos mismos han vuelto así, tal como él cínicamente y sin ninguna vergüenza se atreve a expresarlo. No es capaz de reconocer que el único responsable es él, sin duda alguna. Que no crea ingenuos a los 50 millones de colombianos que hoy estamos viviendo algo que jamás habíamos experimentado ni en los peores momentos de la historia política de Colombia.

E.Z.: ¿Pues cómo va a quedar escuchando estas incoherencias de boca del mismo jefe de cartera? Es que ni siquiera se estima ante sus soldados y ante el pueblo colombiano en estas peligrosas alocuciones. Lo que nos hace ver es su capacidad perversa de iniciar a crear una retórica y se va irradiando. Todos estos bandidos con los que hoy están sentados estaban fuera del país, escondidos y protegidos fuera de nuestras fronteras y ellos los trajeron de vuelta. Entonces que no confunda a la tropa delante de sus comandantes y mucho menos a los colombianos que de ingenuos no tenemos nada.

SEMANA: El ministro Velásquez dice eso pero no asume su responsabilidad.

E.Z.: Esa ha sido siempre su actitud incompetente desde que está al frente de la cartera de Defensa y esto es muy delicado. La moral de las tropas se mide en sentirse respaldados y bien representados y este ministro no ha hecho ninguna de las dos. Ahí radica la moral de las tropas cuando ven a su jefe al frente de los problemas y no huyéndole a las responsabilidades de su cargo.

E.Z.: Con ese mal discurso perverso y maquiavélico, y que ha sido siempre su postura, ganan los bandidos. Buscan dejar en la mente, el corazón y la retina de los colombianos un mensaje erróneo el cual difunden nacional e internacionalmente. Escribir una historia totalmente errónea. Por todo lo anterior, como general (r) y excomandante del Ejército Nacional, invito a todos a rodear a la fuerza pública y no dejar que se maltrate y se mancille el honor y dignidad de quienes por más de dos siglos lo han dado todo por esta Nación a cambio de nada. Es muy importante que los pensadores, empresarios, personalidades y políticos de convicciones férreas y patrióticas escriban, hablen y opinen nacional e internacionalmente de todo lo que hoy está ocurriendo en el país y no dejemos que se repitan historias que aquí en nuestro país no tienen cabida.