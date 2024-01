Gobierno anuncia acción internacional para prevenir incendios forestales en la Amazonía: febrero es un mes de riesgo para la selva

Petro indignado porque su Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó. “Eso no puede ser, la verdad, estoy desconociéndome”

Contexto: Petro indignado porque su Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó. “Eso no puede ser, la verdad, estoy desconociéndome”

Esto significa que geografías como Antioquia, el Caribe, el litoral Pacífico y la Amazonía se cubrirán de calor durante ese periodo. “En estos dos últimos puntos cualquier fuego tiene unas dimensiones completamente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. No son fuegos de montaña, no se pueden atender por tierra en general. Pueden ser fuegos que se extienden en la selva de una manera que aún no se ha escrito en Colombia”, llamó la atención el presidente Petro.