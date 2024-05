Gobierno Petro deberá responder ante el Congreso por caos en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio

Crecen los cuestionamientos frente al nuevo sistema de salud de los maestros

La Fiduprevisora y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) han recibido conjuntamente cerca de 10.000 quejas en torno al nuevo sistema de salud. En redes sociales se han visto a varios docentes y familiares desesperados por no ser atendidos. Muchos de ellos padecen patologías delicadas que requieren asistencia médica inmediata.

A esta hora familiares de maestras de Bogotá están desesperados porque NO los están atendiendo tras la improvisación del nuevo modelo de salud del Magisterio. Es DOLOROSO el desespero de esta señora para que atiendan a su hermana y NADIE HACE NADA! @MinSaludCol @Mineducacion … pic.twitter.com/AnfyK6KcUc

“A esta hora familiares de maestras de Bogotá están desesperados porque no los están atendiendo tras la improvisación del nuevo modelo de salud del magisterio. ¡Es doloroso el desespero de esta señora para que atiendan a su hermana y nadie hace nada!”, dijo Pedraza, cuya alerta hizo que se atendiera el caso de forma prioritaria.

Jorge Enrique Robledo, exsenador de la República, cuestiona al Gobierno por no hacerles caso a las alertas sobre el posible mal funcionamiento del modelo implementado. Además, no sabe si los funcionarios pueden responder oportunamente para enmendar los errores.

“Fueron muchas las voces de conocedores del sistema de salud del magisterio que advirtieron que los cambios que venían generarían muchos problemas de atención a los pacientes. El Gobierno dijo que no, que no había nada de que preocuparse. Que todo lo tenían fríamente calculado para que no fallara”, dijo Robledo.